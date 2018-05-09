Ημικρανία: Έρχεται επαναστατική θεραπεία

Εφικτή είναι σήμερα η ουσιαστική ανακούφιση από τις ημικρανίες και τις κεφαλαλγίες, αλλά μια πραγματική επανάσταση στη θεραπεία της ημικρανίας αναμένεται μέσα στην επόμενη διετία, με την κυκλοφορία νέων θεραπειών, ανέφεραν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, του Συλλόγου Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος, ειδικοί επιστήμονες. Τόνισαν ότι πρόκειται για φάρμακα που θα χορηγούνται με μορφή ένεσης μια φορά το μήνα ή και πιο αραιά και έτσι οι ασθενείς δεν θα χρειάζονται καθημερινή προληπτική θεραπεία.

Στη χώρα μας, υπολογίζεται πως υπάρχουν τουλάχιστον 1.000.000 ασθενείς με τακτικές κρίσεις κεφαλαλγίας. Ειδικά η ημικρανία αφορά τις πιο παραγωγικές ηλικίες (από 25-55 ετών) και το 90% των ημικρανικών κρίσεων γίνεται σε ηλικία μικρότερη των 40 ετών. Μετά την εφηβεία οι γυναίκες πάσχουν τρεις φορές πιο συχνά από τους άνδρες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πολλοί από τους ασθενείς είναι ακόμα αδιάγνωστοι «καθώς ούτε ο ιατρικός κόσμος αξιολογεί το πρόβλημα της ημικρανίας και της κεφαλαλγίας όπως πρέπει».

Διεθνώς, τα στοιχεία από μεγάλες, επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί ημικρανικοί δεν έχουν λάβει ποτέ διάγνωση και από αυτούς που έχουν την διάγνωση μόνο ένα ποσοστό γύρω στο 10% λαμβάνει σωστή προληπτική αγωγή, ενώ θα έπρεπε να το λαμβάνει τρεις φορές μεγαλύτερο ποσοστό, ανέφεραν εξειδικευμένοι νευρολόγοι. Το αποτέλεσμα είναι πολλοί ασθενείς με βαριές – ίσως και καθημερινές- κεφαλαλγίες να λαμβάνουν εντελώς λάθος αγωγή και να κάνουν κατάχρηση παυσίπονων.

Το κενό που υπάρχει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, των ασθενών αλλά και των γιατρών, ευελπιστεί να καλύψει ο Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ