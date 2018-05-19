Βίκυ Καγιά: Αποχωρεί από το «Shopping Star» για χάρη του «Next Top Model»;

Σε διπλό ταμπλό θα παίζει η Βίκυ Καγιά τη νέα σεζόν στο Star.

Το πρώην μοντέλο και νυν παρουσιάστρια θα είναι όπως όλα δείχνουν η παρουσιάστρια του «Next top model». Το ριάλιτι μόδας που γνωρίσαμε στον ΑΝΤ1 επιστρέφει τη νέα σεζόν από το κανάλι της Κηφισιάς με την ίδια στο τιμόνι.

Για την παρουσία της Βίκυς Καγιά τη νέα σεζόν ακούστηκε ότι αφήνει το «Shopping Star» για χάρη του ριάλιτι μόδας ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Όπως αναφέρει το περιοδικό «TV 24» η ξανθιά παρουσιάστρια θα βρίσκεται στο τιμόνι τόσο του «Shoping Star» όσο και του «Next top model».

Άλλωστε ήταν εκείνη που παρουσίασε και τις δύο σεζόν που το ριάλιτι μόδας βγήκε στον αέρα από τον ΑΝΤ1. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το κόνσεπτ νεαρές κοπέλες, ερασιτέχνες και επαγγελματίες μοντέλα κρίνονται σε μια σειρά από απαιτητικές δοκιμασίες.

Η κριτική επιτροπή (που ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή) θα έχει και τον τελικό λόγο. Η νικήτρια εκτός από τον τίτλο του «Next top model» θα λάβει και 50.000 ευρώ ως χρηματικό έπαθλο.

Πηγή: dailymedia.gr