ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 15:33
25.05.2018 16:10

Κύκλωμα μαστροπείας: Συγκέντρωναν γυναίκες σε διαμέρισμα στη Δάφνη και μετά σε οίκους ανοχής

Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 60χρονος σε οίκο ανοχής - Media

 

Κύκλωμα που εκμεταλλευότραν αλλοδαπές γυναίκες εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες είχαν συστήσει συμμορία και αφού εντόπιζαν τις υπό εκμετάλλευση γυναίκες, τις εγκαθιστούσαν σε διαμέρισμα στη Δάφνη, με σκοπό να τις επιβλέπουν. Στη συνέχεια τις οδηγούσαν σε οίκους ανοχής, ενώ παρακρατούσαν τα έσοδά τους.

Από την αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι από τον περασμένο Φεβρουάριο οι δράστες εξέδιδαν 25 γυναίκες, ενώ παράλληλα τις διαφήμιζαν, μέσω φωτογραφιών, σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε 5 οίκους ανοχής της Αττικής, συνελήφθησαν 13 άτομα, εκ των οποίων 3 Ελληνες και 10 αλλοδαποί διαφόρων υπηκοοτήτων (Γερμανία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Ρωσία, Ισπανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Κούβα, Ρουμανία και Νιγηρία), που κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της μαστροπείας, της διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, της παραβίασης σφραγίδων και του νόμου περί εκδιδόμενων προσώπων. Επιπλέον, στην ίδια επιχείρηση προσήχθησαν 3 αλλοδαπές.

Από τις έρευνες σε χώρους και οίκους ανοχής, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 21.845 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε στον ανακριτή.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

