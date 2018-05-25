Ξεσπά οργισμένος ο Γιάννης Βούρος: Βρεγμένη σανίδα που θέλετε!

Ο Γιάννης Βούρος ξέσπασε για ρεπορτάζ που προβλήθηκε σε τηλεοπτικό σταθμό, σύμφωνα με το οποίο ο ηθοποιός επιβεβαιώνει την εγκυμοσύνη της κόρης του, Μαρίας Λουίζας Βούρου.

«Σε παίρνουν τηλέφωνο για δήλωση που αφορά οικογενειακό σου θέμα. Αρνείσαι ευγενικά διότι είναι πάγια θέση σου να μην τοποθετείσαι δημόσια για τέτοια ζητήματα. Συνεχίζεις ευγενικά να συζητάς επί του συγκεκριμένου για ένα δύο λεπτά και κλείνεις το τηλέφωνο. Και ω του θαύματος σε λίγο στα πρωινάδικα εμφανίζονται «δηλώσεις σου» καθώς το δημοσιογραφάκι-τρομάρα του- έχει απομονώσει δύο φράσεις σου και τις μοστράρει ως μεγάλη του επιτυχία. Α ρε βρεγμένη σανίδα που θέλετε. Κι εσείς που κάνετε την λάντζα κι αυτοί που σας κανακεύουν» έγραψε ο Γιάννης Βούρος εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια του για το περιστατικό και εξηγώντας από τη μεριά του τι έχει συμβεί.