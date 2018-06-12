Τι καταγγέλει η Μ. Πολλάλη για τον πρόεδρο της ΠΟΣΠΕΡΤ: «Ο Καλφαγιάννης εισέβαλε στο πλατώ και με απείλησε»

Τι αναφέρει η Μαίρη Πολλάλη για τον πρόεδρο της ΠΟΣΠΕΡΤ

“Στο διάλειμμα της σημερινής εκπομπής (σ.σ της Δευτέρας) και πριν προλάβει καλά καλά να πέσει το σήμα των διαφημίσεων, εισέβαλε στο στούντιο ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ, κ. Παναγιώτης Καλφαγιάννης, και μπροστά στην καλεσμένη νομικό Χριστίνα Χαλιλοπούλου, καθώς και στους καλεσμένους δημοσιογράφους.. Γιώργο Σιαδήμα και Βούλα Κεχαγιά, αλλά και ενώπιον των τεχνικών και δημοσιογράφων της «Πρώτης Είδησης», απαίτησε να μάθει γιατί δεν αναφερόμαστε «ολη την ημέρα» από την εκπομπή στο «μαύρο» της ΕΡΤ, γιατί «έκοψα» -οπως είπε- συναδελφο όταν μιλούσε για το «μαύρο», κατηγορώντας με προσωπικά για «εμπάθεια» και μάλιστα «πολύ μεγάλη εμπάθεια» φωνάζοντας και απειλώντας με φράσεις, όπως «ποια είσαι εσύ που θα κάνεις αυτό που θέλεις εδώ μέσα» (σ.σ. ολοι γνωρίζουν οτι τα τηλεοπτικά προγράμματα έχουν συγκεκριμένους χρόνους στην κάθε ενότητα, τους οποίους οι παρουσιαστές καλούνται να διαχειριστούν)”.

Τα παραπάνω αναφέρει στο fb η Μαίρη Πολλάλη – παρουσιάζει την εκπομπή της ΕΡΤ «Πρώτη Είδηση» μαζί με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Η Πολλάλη συνέχισε την καταγγελία της, για την εισβολή Καλφαγιάννη στο πλατω της εκπομπης και την συμπεριφορά του απέναντί της, αναφέροντας:

Η απάντησή μου ήταν ότι με αυτό το θέμα (το «μαυρο» στην ΕΡΤ) ανοίξαμε την σημερινή εκπομπή και τον χαρακτηρισμό «εμπαθής» εναντίον της ΕΡΤ, που μού απέδωσε, τον παρακαλώ να τον πάρει πίσω. «Σε γράφω στα μαύρα μου κατάστοιχα, δεν παιρνω τιποτα πίσω», «πολύ σε έχουμε ανεχτεί εδώ μέσα», «ετοιμάζω χαρτιά για σένα», ήταν οι απαντήσεις που έλαβα από τον κ. Καλφαγιάννη, εν μέσω απειλών και φωνών, μπροστά στα εμβρόντητα μάτια των συναδέλφων μου. Αρνείτο, μάλιστα, να αποχωρήσει από το πλατώ της εκπομπής και ενώ ήμασταν λίγα δευτερόλεπτα πριν από το να βγούμε και πάλι στον «αέρα», συνέχιζε να μου απευθύνεται προσωπικά με χαρακτηρισμούς, κάνοντας υποδείξεις για το περιεχόμενο της εκπομπής, σε σχέση με το πώς και πόσο θα πρέπει να αναφερθώ στο κλείσιμο της ΕΡΤ.

Δεν ξέρω αν ο κ. Καλφαγιάννης εκφράζει το σύνολο των συναδέλφων μου στην ΕΡΤ, αν εκφράζει τους αληθινούς αγωνιστές δημοσιογράφους, τεχνικούς, διοικητικούς, ενάντια στην ανατροπή της φασιστικής και αντιδημοκρατικής απόφασης να κλείσει τον Ιούνη του 2013 η φωνή του πλουραλισμού και της δημοκρατίας και να μείνουν στο δρόμο εκατοντάδες συνάδελφοί μου.

Δεν ξέρω αν έχει, και από πού λαμβάνει, το δικαίωμα να εισβάλει στο πλατώ μιας εκπομπής και να ασκεί εκφοβισμό στο χώρο εργασίας τον δικό μου και των συναδέλφων μου. Δεν ξέρω αν είναι «κράτος», όπως ακουγα να λένε γύρω μου μετά το εν λόγω περιστατικό, αλλά εγώ αρνούμαι να υπακούσω σε αυτό το «κράτος». Το Κράτος είναι ένα, έχει νόμους, κανόνες, δικαιώματα και υποχρεώσεις και σε αυτά «συμμορφώνομαι». Το γλείψιμο και το να κλείνω το στόμα σε απειλές δεν είναι στα προσόντα μου… Γνωρίζω ότι και οι συνάδελφοί μου που τιμούν τη δημοσιογραφία και την αξιοπρέπειά τους, δεν υπακούν σε υποδείξεις και σε απειλές τύπου «θα δεις εσύ πού θα πας», όπως αυτό (επί λέξη) που άκουσα σήμερα.

Η ΕΡΤ όμως δεν είναι τσιφλίκι κανενός. Και κανένας δεν νομιμοποιείται να απειλεί και να εκφοβίζει δημοσιογράφους. Προσωπικά λογοδοτώ με τη επαγγελματική μου στάση, τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και τις αξίες μου, στους πολίτες που μας τιμούν με την επιλογή τους. Δεν υπακούω σε κανένα «συστηματάκι» που εξυπηρετεί προσωπικους ή άλλους σκοπούς. Στην παράσταση εντυπώσεων, που στη συνέχεια γίνεται «κλίμα» και μεταφέρεται σε διαδρόμους με στόχο να σπιλώσει την επαγγελματική αξιοπρέπεια, δεν πληρώνω εισιτήριο.

Έχω υποστηρίξει και θα συνεχίσω να υποστηρίζω, όσο «μπούλινγκ» κι αν δεχθώ, τον αγώνα των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ της ΕΡΤ για αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της πολυφωνίας, που όλοι οι συνάδελφοί μου, από κάθε πόστο της δημόσιας τηλεόρασης, υπηρετούν χωρίς να διεκδικούν το στέμμα της επανάστασης. Το έχω ξαναπεί, και δεν θα βρεθεί ΕΝΑΣ να με διαψεύσει, ότι το τηλέφωνό μου δεν έχει χτυπήσει ΠΟΤΕ από κανένα πρόσωπο της Διοίκησης της ΕΡΤ, από κανένα πολιτικό κόμμα, απο κανέναν «παράγοντα» για να μου δώσει «γραμμή» για το πώς θα τοποθετούμαι απέναντι στους τηλεθεατές. Επίσης, δεν μού έχει εκφραστεί οποιοδήποτε παράπονο για τη δημοσιογραφική μου επάρκεια, για την αντικειμενικότητα και τη δικαιοσύνη με την οποία διαχειρίζομαι την επικαιρότητα από τη θέση τιμής την οποία που πρότεινε η ΕΡΤ, όταν μού ανέθεσε την συμπαρουσίαση της εκπομπής «Πρώτη Είδηση», μαζί με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Η συνεργασία μου με το ΣΥΝΟΛΟ των συνεργατών της εκπομπής, αλλά και με όλους τους συναδέλφους της ΕΡΤ, όσο διάστημα εργάζομαι εκεί, ήταν και είναι ΑΨΟΓΗ, με απόλυτο σεβασμό, συναδελφικότητα, εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη του καθημερινού ρεπορτάζ από το πεζοδρόμιο και από θέσεις ευθύνης. Επίσης, για όσους δεν γνωρίζουν, τον οδηγό των εκπομπών τον βγάζουν οι αρχισυντάκτες, με τη συνεργασία όλων των συνεργατών μιας εκπομπής, και καμία παρέμβαση στη θεματολογία δεν έχει υποπέσει στην αντιληψή μου από κανέναν εκπρόσωπο της διοίκησης. Αυτά για να αποδίδονται τα δίκαια.

Προφανώς και δεν είμαι υπάλληλος κανενός που έχει μάθει να τρομοκρατεί.

Προφανώς, επίσης, και δεν περιμένω στήριξη ενάντια στο «κράτος» εκείνων που με το έτσι θέλω μπουκάρουν στο χώρο εργασίας οποιουδήποτε για να κάνουν υποδείξεις, να απειλούν και να δημιουργούν εντυπώσεις. Σήμερα μπορεί να είμαι εγώ, χθες ίσως ήταν κάποιος άλλος και αύριο ενδεχομένως να είναι ένας ακόμη, αν ανεχεται ο καθένας μας τέτοιες συμπεριφορές.

Υ.Γ. Το τηλεοπτικό μας ραντεβού είναι αύριο (σ.σ σήμερα Τρίτη), στις 5:55 το πρωί, από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης, όλου του ελληνισμού, των ανθρώπων που δεν έχουν κομματικά γυαλιά, εκείνων που σέβονται τη δημοκρατία, την πολυφωνία, την ενημέρωση, όλα όσα με ακεραιότητα υπηρετεί η ΕΡΤ και οι εργαζόμενοί της.

Πηγή: zoornalistas