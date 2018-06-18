Πήγε να σκαρφαλώσει σε καταρράκτη, γλίστρησε και έπεσε από ύψος 50 μέτρων (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το περιστατικό συνέβη στους καταρράκτες την Καρντάκα στην Ινδία. Ο 35χρονος άνδρας σκαρφάλωσε δίπλα στον καταρράκτη για να τον φωτογραφίσουν οι φίλοι του. Ένα μοιραίο γλίστρημα και σκοτώθηκε πέφτοντας από ύψος
Ο Ραμζάν Κουσμάν Ραζί θέλησε να τον απαθανατίσει η παρέα του με μια φωτογραφία την οποία θα ανέβαζε αργότερα στο facebook.
Κάποια στιγμή και ενώ το κενό έχασκε από κάτω, ο φίλος του που τράβαγε τη φωτογραφία του είπε να μετακινηθεί λίγο προς τον καταρράκτη για να φαίνεται καλύτερα. Ο άνδρας τότε γλίστρησε και έπεσε από τα
Πληροφορίες από την τοπική αστυνομία αναφέρουν ότι ο Ραμζάν μαζί με την παρέα του το μοιραίο μεσημέρι, είχαν καταναλώσει αλκοόλ πάνω από τα όρια.
Τα τελευταία 5 χρόνια, 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στους καταρράκτες της Καρντάκα στην προσπάθεια τους να φωτογραφηθούν εκεί.
