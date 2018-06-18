Πήγε να σκαρφαλώσει σε καταρράκτη, γλίστρησε και έπεσε από ύψος 50 μέτρων (Video)

Το περιστατικό συνέβη στους καταρράκτες την Καρντάκα στην Ινδία. Ο 35χρονος άνδρας σκαρφάλωσε δίπλα στον καταρράκτη για να τον φωτογραφίσουν οι φίλοι του. Ένα μοιραίο γλίστρημα και σκοτώθηκε πέφτοντας από ύψος 50 μέτρων .

Ο Ραμζάν Κουσμάν Ραζί θέλησε να τον απαθανατίσει η παρέα του με μια φωτογραφία την οποία θα ανέβαζε αργότερα στο facebook.

Κάποια στιγμή και ενώ το κενό έχασκε από κάτω, ο φίλος του που τράβαγε τη φωτογραφία του είπε να μετακινηθεί λίγο προς τον καταρράκτη για να φαίνεται καλύτερα. Ο άνδρας τότε γλίστρησε και έπεσε από τα 50 μέτρα .

Πληροφορίες από την τοπική αστυνομία αναφέρουν ότι ο Ραμζάν μαζί με την παρέα του το μοιραίο μεσημέρι, είχαν καταναλώσει αλκοόλ πάνω από τα όρια.

Τα τελευταία 5 χρόνια, 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στους καταρράκτες της Καρντάκα στην προσπάθεια τους να φωτογραφηθούν εκεί.