Η διαβόητη κετογονική δίαιτα: Τα υπέρ και τα κατά

Κετογονική δίαιτα – Σήμερα, υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές τάσεις διατροφής που μπορεί να είναι δύσκολο να παρακολουθείτε τι είναι καλό και τι κακό. Και ακόμα και τότε, μάλλον θα βρείτε μικτές κριτικές. Αν και ορισμένοι εμπειρογνώμονες επικεντρώνονται στα οφέλη, άλλοι εστιάζουν στα αρνητικά.

Μία από αυτές τις τάσεις διατροφής είναι η κετογονική δίαιτα ή, πιο σωστά, η κετογονική διατροφή. Ωστόσο, προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε σχέδιο διατροφής, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι μπορεί να αντιμετωπίσετε.

Η Tanya Zuckerbrot, καταχωρημένη διαιτολόγος στη Ν. Υόρκη, περιγράφει τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρενέργειες από την κετογονική δίαιτα. Έτσι μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας αν σας ταιριάζει.

Τι είναι η κετογονική δίαιτα

Με απλά λόγια είναι μια δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες και μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη. Αυτό θέτει τον οργανισμό σας σε κατάσταση κέτωσης. Όταν η διατροφή σας στερείται υδατάνθρακες, αλλά έχει υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, το συκώτι σας δημιουργεί κετόνες. Αυτές είναι ουσίες που παράγονται όταν ο οργανισμός διασπά το λίπος για ενέργεια. Η διαδικασία της κέτωσης μεταβολίζει το λίπος για να παρέχει ενέργεια, πράγμα που σημαίνει ότι καίτε λίπος και όχι υδατάνθρακες για να πάρετε ενέργεια. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να χάσετε κιλά από καύση λίπους, καθώς το σώμα σας είναι σε λειτουργία καύσης λίπους.

Κετογονική δίαιτα: Πιθανές παρενέργειες

Ακούγεται σαν μια δίαιτα με οφέλη, σωστά; Σίγουρα, αυτός ο τρόπος διατροφής μπορεί να είναι άμεσα για ορισμένα άτομα, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί η δύσκολη μετάβαση από την τωρινή σας διατροφή σε μια κετογονική δίαιτα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Όταν σταματήσετε να τρώτε υδατάνθρακες και τους αντικαταστήσετε με λίπη και πρωτεΐνη, το σώμα χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί στις αλλαγές. Αυτό μπορεί να πάρει από μέρες έως και εβδομάδες. Μπορεί να παρατηρήσετε ομίχλη εγκεφάλου, κόπωση, μυϊκές κράμπες, διάρροια και ναυτία. Η κατανάλωση πρωτεΐνης θα σας κρατήσει χορτασμένους για περισσότερο χρόνο. Αλλά αυτό από μόνο του δεν θα αποτρέψει τις ενοχλήσεις που μπορεί να νιώσετε μέχρι το επόμενο γεύμα σας. Η έλλειψη υδατανθράκων μπορεί να προκαλέσει πτώση του σακχάρου στο αίμα σας και να σας κάνει να αισθάνεστε πολύ.

Επιπλέον, μπορεί επίσης να είστε πεινασμένοι και να παρατηρήσετε να έχετε μεγάλη επιθυμία για υδατάνθρακες. Αυτό συμβαίνει επειδή το σώμα σας θα προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα διατροφική κατάσταση.

Επίσης, μην εκπλαγείτε αν η αναπνοή σας αρχίσει να… αλλάζει. Η ακετόνη, μια από τις κετόνες που παράγονται στην κετογονική δίαιτα, μπορεί να κάνει την αναπνοή σας να μυρίζει σαν βερνίκι νυχιών. Επίσης, οι ειδικοί προειδοποιούν και για “άλλες πιθανές παρενέργειες που θα χρειαστούν παρακολούθηση”. Σημειώνουν, ότι “η έγκαιρη ανίχνευσή τους μπορεί να προλάβει παθήσεις, όπως ουρολοίμωξη ή πέτρες στην ουροδόχο κύστη, καθώς και ασθενέστερα οστά (οστεοπενία, πρόδρομος της οστεοπόρωσης)”. Όταν δεν τρώτε αρκετούς υδατάνθρακες και παίρνετε πάρα πολλά λίπη και πρωτεΐνες, μπορεί να βρεθείτε με έλλειψη ασβεστίου στα οστά σας. Και όταν βρίσκεστε σε κατάσταση κέτωσης, τα επίπεδα pH των ούρων σας γίνονται πιο όξινα. Αυτό μπορεί να καταστρέψει το ασβέστιο στο σώμα και να αυξήσει τον κίνδυνο για πέτρες στα νεφρά, λόγω της αυξημένης πίεσης στους νεφρούς.

