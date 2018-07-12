search
12.07.2018 07:09

Στα δικαστήρια τα αδέρφια Μπιθικώτση για τα τραγούδια του πατέρα τους

Στα δικαστήρια έφθασε η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ των παιδιών του Γρηγόρη Μπιθικώτση με αφορμή τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του πατέρα τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» ο γιος του αείμνηστου τραγουδιστή Γρηγόρης κοινοποίησε την Τετάρτη εξώδικο στην ετεροθαλή αδερφή του, Άννα.

«Δεν είναι ωραίο τα αδέρφια να φτάνουν στα δικαστήρια. Αν μπορούσα και αυτή την ύστατη στιγμή να έρθω σε συνεννόηση με την αδερφή μου, τότε δεν θα χρειαζόταν να προσφύγω στη Δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης τονίζοντας ότι ο λόγος που αναγκάστηκε να στείλει εξώδικο στην αδερφή του είναι πως η ίδια το τελευταίο διάστημα πραγματοποιεί συναυλίες σε συνεργασία με τον Στέλιο Βαμβακάρη, γιο του κορυφαίου ρεμπέτη, με τίτλο «Βαμβακάρης – Μπιθικώτσης, ο ρεμπέτης και ο Σερ», στις οποίες συμμετέχουν πολλοί τραγουδιστές.

Πάντως είναι γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ των αδερφών δεν είναι καλές, καθώς οι δυο τους έχουν να μιλήσουν 13 χρόνια, από τότε δηλαδή που ο πατέρας τους απεβίωσε.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης φεύγοντας από τη ζωή είχε επιλέξει να αφήσει ως αποκλειστικούς και νόμιμους δικαιούχους του περιουσιακού (πνευματικά και συγγενικά) δικαιώματος, τη σύζυγό του Μεταξία Μπιθικώτση και του ηθικού δικαιώματος του Γρηγόρη Μπιθικώτση στο σύνολο του έργου του, αποκλείοντας με αυτό τον τρόπο την κόρη του Άννα.

«Δεν πήρε ποτέ την άδειά μας»

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, «εξακολουθεί χωρίς νόμιμο δικαίωμα και χωρίς τη δική μας άδεια να πραγματοποιεί, όπως και κατά το παρελθόν έπραττε, μουσικές εκδηλώσεις, παραστάσεις, συναυλίες με θέμα το έργο του μεγάλου δημιουργού και μάλιστα χωρίς να πληρούνται οι προδιαγραφές που αρμόζουν σε μια τέτοια παρουσίαση ώστε να προστατεύεται και να διαφυλάσσεται το έργο αυτό. Στη δημόσια διαθήκη του ο πατέρας μου έλεγε ότι θεωρώ το γιο μου Γρηγόρη φυσικό μου διάδοχο και συνεχιστή της ιστορίας μου σε όλα τα καλλιτεχνικά δρώμενα. Όταν ο οποιοσδήποτε και όχι μόνο η αδερφή μου θέλει να κάνει παραστάσεις, εκδηλώσεις, συναυλίες χρησιμοποιώντας και προβάλλοντας το πνευματικό έργο του πατέρα μου, θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη, είτε προφορική είτε γραπτή έγκριση τόσο της μητέρας μου όσο και τη δική μου. Δεν θέλω να ακούγεται για άλλο λόγο το όνομα του πατέρα μου, εκτός από το τεράστιο έργο που άφησε πίσω του. Δυστυχώς όμως αναγκάζομαι να προβώ σε νομικές διαδικασίες, καθώς από την άλλη πλευρά δεν βρήκα κατανόηση. Αν υπήρχε διάθεση συνεννόησης από την άλλη πλευρά όλα θα μπορούσαν να συζητηθούν».

Από την πλευρά της, η Άννα Μπιθικώτση δηλώνει άγνοια αναφορικά με το εξώδικο καθώς -όπως υποστήριξε- βρίσκεται στο Βελβεντό Κοζάνης και δεν έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική τους αλληλογραφία για τη σειρά συναυλιών «Βαμβακάρης – Μπιθικώτσης, ο ρεμπέτης και ο Σερ».

«Βρίσκομαι στη Βόρειο Ελλάδα και δεν έχω τη δυνατότητα μέσα από το κινητό μου, στην περιοχή που είμαι, να μπω στα δεδομένα μου και δεν έχω ιδέα» είπε χαρακτηριστικά, ενώ απέφυγε να τοποθετηθεί επί του θέματος με περισσότερες λεπτομέρειες…

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την επίσημη ανακοίνωση του τραγουδιστή μέσω του δικηγορικού του γραφείου:

«Ο πατέρας μου, με μεγάλωσε με έναν αξιακό κώδικα αρχών και ηθικής, που με οδηγούσε πάντοτε στη ζωή μου, να επιδιώκω το κοινό καλό. Να προσφέρω απλόχερα, χωρίς να διεκδικώ ανταμοιβή. Να ενώνω, και να μην χωρίζω, ούτε να διαιρώ. Να σέβομαι, να αγαπώ, να θυμάμαι, να τιμώ. Για όλους αυτούς τους λόγους, διαχειρίστηκα με διακριτικότητα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, την ακατανόητη επιμονή της αδελφής μου, να μεταχειρίζεται το όνομα και τη μνήμη του πατέρα μας, με τρόπο και για σκοπούς που είναι βέβαιον ότι θα τον έβρισκαν πλήρως αντίθετο.

Δυστυχώς και παρά το ότι η ίδια πολύ καλά γνωρίζει ότι η μητέρα μου Μεταξία Μπιθικώτση και εγώ, είμαστε οι αποκλειστικοί και νόμιμοι δικαιούχοι του περιουσιακού (πνευματικά και συγγενικά) και ηθικού δικαιώματος αντίστοιχα , στο σύνολο του έργου του αείμνηστου Γρηγόρη Μπιθικώτση, εκείνη εξακολουθεί χωρίς νόμιμο δικαίωμα και χωρίς τη δική μας άδεια, να πραγματοποιεί, όπως και κατά το παρελθόν έπραττε, μουσικές εκδηλώσεις – παραστάσεις- συναυλίες με θέμα το έργο του μεγάλου δημιουργού και μάλιστα χωρίς να πληρούνται οι προδιαγραφές που αρμόζουν σε μια τέτοια παρουσίαση ώστε να προστατεύεται και να διαφυλάσσεται το έργο αυτό.

Επιδιώξαμε να λειτουργήσουμε ως ασπίδα για την υστεροφημία της οικογένειάς μας, και να μην επιτρέψουμε να δίνονται αφορμές για αρνητικό σχολιασμό, ψιθύρους και απαξιωτικές αναφορές.
Δυστυχώς, η προσπάθειά μας αυτή , δεν βρήκε ανταπόκριση από την πλευρά της αδελφής μου Άννας Μπιθικώτση. Γι’ αυτό και από κοινού με την μητέρα μου Μεταξία Μπιθικώτση αναγκαζόμαστε να προβούμε στις δέουσες νομικές ενέργειες, ώστε από την πλευρά μας να διατηρούμε καθαρή τη συνείδησή μας ότι προστατεύουμε τη μνήμη του συζύγου και πατέρα και τιμούμε και διαφυλάσσουμε το όνομα και το έργο του. Έστω και τώρα, την ύστατη ώρα, προσδοκώ να βρει η αδελφή μου τη δύναμη να μας ακολουθήσει στην οδό της μετριοπάθειας.
Και να μην συνεχίσει να αδικεί τη μνήμη του πατέρα μας. Αλλά και τον εαυτό της…».

