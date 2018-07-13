search
13.07.2018 14:15

Οικολογική καταστροφή: Πέθαναν κατά τη μεταφορά τους οκτώ απειλούμενοι μαύροι ρινόκεροι

Οκτώ μαύροι ρινόκεροι, ένα είδος που κινδυνεύει να εξαφανιστεί, πέθαναν κατά τη μεταφορά τους από την κενυατική κρατική υπηρεσία για την άγρια ζωή από ένα καταφύγιο άγριας ζωής σ’ ένα άλλο, αναφέρεται σε δήλωση που εξέδωσε σήμερα ο υπουργός Τουρισμού Νατζίπ Μπαλάλα.
 
Μια πρώτη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την κενυατική Υπηρεσία Άγριας Ζωής έδειξε ότι οι ρινόκεροι πέθαναν από δηλητηρίαση από αλάτι αφού ήπιαν νερό στο νέο οικοσύστημά τους, αναφέρεται στη δήλωση, στην οποία προστίθεται ότι δεν πρόκειται να μεταφερθούν άλλοι ρινόκεροι.
 
Η κενυατική εφημερίδα Daily Nation είχε αναφέρει νωρίτερα πως οι ρινόκεροι πέθαναν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο Εθνικό Πάρκο του Ανατολικού Τσάβο, το μεγαλύτερο της Κένυας. Ήταν μεταξύ των 14 μαύρων ρινόκερων που η κενυατική υπηρεσία για την άγρια ζωή είχε αρχίσει τον περασμένο μήνα να μεταφέρει στο Ανατολικό Τσάβο από την πρωτεύουσα Ναϊρόμπι.
 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στον κόσμο υπάρχουν σήμερα λιγότεροι από 5.500 μαύροι ρινόκεροι, όλοι στην Αφρική. Περίπου 750 απ’ αυτούς ζουν στην Κένυα.
 
ΑΠΕ-ΜΠΕ
