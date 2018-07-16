Θάνος Ασκητής: Το Microcheating και η απιστία στα χρόνια της τεχνολογίας

Το φλερτ εκτός της συντροφικής σχέσης και η απιστία απασχολούν συχνά τα ζευγάρια. Στην ψηφιακή εποχή που ζούμε, όμως, τέτοια φαινόμενα αυξάνονται και, κακά τα ψέματα, διευκολύνονται όταν κρυβόμαστε πίσω από την οθόνη του υπολογιστή ή του κινητού μας. Στις ημέρες μας η χρήση του Ιντερνετ έχει οδηγήσει στη χρήση νέων όρων που περιγράφουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη διαδικτυακή συμπεριφορά. Ενας από αυτούς είναι και το micro-cheating ή αλλιώς μικροαπιστία.

Η συγκεκριμένη λέξη ουσιαστικά αναφέρεται σε μια σειρά φαινομενικά μικρών πράξεων που υποδηλώνουν ότι ένα πρόσωπο είναι συναισθηματικά ή και σωματικά επικεντρωμένο σε κάποιο άλλο άτομο εκτός του συντρόφου του. Οι εν λόγω μικρές πράξεις αφορούν κάθε μορφή διαδικτυακού φλερτ και απιστίας, με ενδεικτικά παραδείγματα την αποστολή μηνυμάτων σε κάποιον άλλο χωρίς να το γνωρίζει το ταίρι μας, την αποθήκευση του αριθμού κάποιου με ψευδή στοιχεία για να μη γίνει αντιληπτό από τον σύντροφό μας, αλλά και την απόκρυψη ότι είμαστε δεσμευμένοι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι γίνεται στην περίπτωση που υποψιαζόμαστε ότι ο σύντροφός μας με τη βοήθεια της τεχνολογίας «παίζει» με άλλα άτομα; Το πρόβλημα με το micro-cheating, είναι ότι είναι τόσο διακριτικό που μπορεί εύκολα κάποιος να πέσει στην παγίδα να γίνει ζηλιάρης ή εμμονικός χωρίς εμφανή λόγο. Εντούτοις, το σημαντικό στην περίπτωση του micro-cheating δεν είναι αν πράγματι κάποιος μικροαπιστεί αλλά τι του προσφέρεται μέσω αυτής της συμπεριφοράς.

Το κυρίαρχο όφελος είναι η επιβράβευση, η επιβεβαίωση ότι αξίζουμε ως άνδρας ή γυναίκα, ότι ακόμα «περνάει η μπογιά μας». Η ευχαρίστηση, επίσης, που μας δίνει η ενασχόληση με ένα άτομο εκτός του συντρόφου μας (η γοητεία του παράνομου) αλλά και το δικό του ενδιαφέρον προς εμάς μας αναζωογονεί, τονώνει την αυτοπεποίθησή μας και ενισχύει την αυτοεικόνα μας, πράγμα που μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο ακόμη και στη σχέση μας.

Οσο και αν πιστεύουμε ότι το micro-cheating δεν είναι μια μορφή αληθινής απιστίας και ότι είναι μια αβλαβής συμπεριφορά, υπάρχει ένα αξιοσημείωτο κόστος, ειδικά όταν γίνεται σε τακτική βάση: η δημιουργία ενός μοτίβου που υπονομεύει τόσο τη σταθερότητα της ίδιας της σχέσης όσο και τον σύντροφο που ίσως δεν έχει ιδέα για το «μικρό έγκλημα» που συμβαίνει κάτω από τη μύτη του.

Ο 38χρονος άνδρας που πιάστηκε να παίζει με το κινητό του με μια αιθέρια ύπαρξη την οποία δεν γνώριζε προσωπικά, τσουρουφλίστηκε στην κυριολεξία για μεγάλο διάστημα από τη γυναίκα του, που δεν τον πίστευε, όσο και αν εκείνος της ομολογούσε με ειλικρίνεια ότι ήταν ένα παιχνίδι γοητείας και του μυαλού του, που ποτέ όμως δεν θα το εφάρμοζε στην πράξη. Ακόμα σκέφτομαι το βλέμμα της γυναίκας του, πώς τον κοίταζε τον άμοιρο «εραστή της μικροαπιστίας», όταν εκείνος προσπαθούσε να μου εξηγήσει μπροστά της ότι τα κίνητρά του ήταν αθώα, αλλά και πολύ γοητευτικά, μέσα από τα ερωτικά λόγια που αντάλλαζε με τη γυναίκα που δεν γνώριζε καν! Δύσκολη εποχή για «πρίγκιπες» που κρατούν στα χέρια τους το τηλέφωνο, αλλά δεν κρατούν την εξουσία!

Συνεπώς, η συμβουλή μας για τους μικροάπιστους και τους συντρόφους τους είναι: αν προβαίνουν σε τέτοιες συμπεριφορές, δεν σημαίνει ότι η σταθερή σχέση κινδυνεύει και ότι βρίσκεται προ των πυλών της διάλυσης.

Ενα καλό φανερό μυστικό είναι να «παίζουμε» λιγότερο με το κινητό μας και περισσότερο με τον σύντροφό μας. Πολλές φορές παρατηρώ ανθρώπους να ξεχνούν τον άνθρωπό τους που είναι δίπλα τους, αποβλακωμένοι στην οθόνη του «μικρού διαβόλου» που τους λέει πολλά, τους τάζει πιθανά περισσότερα και τους «γυαλίζει» ερωτικές υποσχέσεις και αυνανιστικές προϋποθέσεις, «δουλειά για το σπίτι», όπως λέγανε παλιά.

