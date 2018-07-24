Η οργισμένη ανάρτηση του Βούρου: Κτήνη… Να σας κάψουμε σε δημόσια θέα στο Σύνταγμα

Οργή, θλίψη και ανείπωτο πόνο προκαλούν οι εικόνες της βιβλικής καταστροφής που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα.

Νεκροί, δεκάδες σπίτια καμένα και μυρωδιά καμένης γης…

Ο Γιάννης Βούρος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ξεσπά.

«Δολοφόνοι, εμπρηστές κατορθώσατε και με εξομοιώσατε με εσάς. Ξυπνήσατε μέσα μου το κτήνος. Για σας μόνη ποινή αντίστοιχη του Μωσαϊκού νόμου, Να σας κάψουμε σε δημόσια θέα στο Σύνταγμα», γράφει με την οργή να ξεχειλίζει από μέσα του και συνεχίζει:

«Τις οικογένειες με τα παιδιάκισα, που σφιχταγκαλιασμένες, ανήμπορες να αντιδράσουν, μετρούσαν τις τελευταίες ανάσες τους, δεν τις σκεφτήκατε ρε κτήνη;»

