Άθλιες συνθήκες για τους πρόσφυγες στον Έβρο καταγγέλλει η Human Rights Watch

«Χιλιάδες μετανάστες και αιτούντες άσυλο στη βόρεια Ελλάδα υπόκεινται σε άθλιες συνθήκες υποδοχής και κράτησης, με τις ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο να στερούνται της απαραίτητης προστασίας» αναφέρει η οργάνωση Human Rights Watch, σε ανακοίνωσή της.

«Κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε τρία κέντρα υπό κρατική διαχείριση, όπου κρατούνται αιτούντες άσυλο και μετανάστες, τον Μάιο του 2018 η Human Rights Watch διαπίστωσε πως οι συνθήκες διαβίωσης δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα. Και οι τρεις εγκαταστάσεις στερούνται επαρκούς πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης υγειονομικής φροντίδας και στήριξης ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο, μεταξύ αυτών και γυναικών που ταξιδεύουν ασυνόδευτες, εγκύων, νέων μητέρων και θυμάτων σεξουαλικής βίας. Η έλλειψη διερμηνέων αποτελεί τροχοπέδη στην ουσιαστική επικοινωνία. Οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες δεν γνώριζαν ούτε καν τον λόγο κράτησής τους» σημειώνει η οργάνωση και προσθέτει: «Η Ελλάδα έχει την ευθύνη να τηρεί τα βασικά πρότυπα φροντίδας για όλους υπό την επίβλεψή της, ασχέτως της μεταναστευτικής ιδιότητάς τους».

Η ερευνήτρια για τα δικαιώματα των γυναικών στη Human Rights Watch, Χίλαρι Μαργκόλις, τονίζει: «Μας είπαν ότι έτυχαν τόσο κακής μεταχείρισης σε αυτές τις εγκαταστάσεις που αισθάνθηκαν απαξιωμένοι».

Ακόμη, η οργάνωση, αναφερόμενη στην αύξηση που παρατηρήθηκε στις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στον Έβρο, υπογραμμίζει: «Μία σημαντική αύξηση των αφίξεων στον Έβρο την άνοιξη του 2018, με αιχμή τον Απρίλιο, επιβράδυνε τις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, με αποτέλεσμα υπερπλήρεις δομές και μεγαλύτερη διαμονή σε αυτές. Ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει την ελληνική κυβέρνηση από τις υποχρεώσεις της να σέβεται τα δικαιώματα όλων των αιτούντων άσυλο και μεταναστών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής αξιοπρεπών προτύπων διαβίωσης και υγειονομικής περίθαλψης».

Επιπλέον, η Human Rights Watch επισημαίνει ότι «η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα απαιτούν την αξιοπρεπή μεταχείριση των αιτούντων άσυλο και μεταναστών και την παροχή αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη. Οι ελληνικές αρχές πρέπει άμεσα να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η υποδοχή των μεταναστών και οι εγκαταστάσεις κράτησης θα συμμορφώνονται με τη διεθνή και εθνική νομοθεσία».

«Η αξιοπρεπής διαβίωση και η ανθρώπινη μεταχείριση των αιτούντων άσυλο και μεταναστών δεν είναι προαιρετικές. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των αφίξεων, η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να αποποιείται την νομική της υποχρέωση να προλαμβάνει καταχρηστικές συνθήκες και να συνδράμει όσους διατρέχουν κίνδυνο» καταλήγει η κ. Μαργκόλις.