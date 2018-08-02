Ο Αρμάνι ζήτησε γεμιστά στη Ρόδο (Photo)

Σε τοπική ταβέρνα, τον «Αλέξη» έφαγε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, με ενδεκαμελή παρέα βγαίνοντας από την υπερπολυτελή θαλαμηγό του, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, συνδυάζοντας και τη βόλτα του στην Παλιά Πόλη.

Ο Ιταλός σχεδιαστής ζήτησε μάλιστα να φάει γεμιστά, τα οποία τίμησε ιδιαιτέρως, αλλά και καυτερές πιπεριές ενώ έδειξε την προτίμησή του και στις καραβίδες.

Ο Αρμάνι ήταν ευδιάθετος και φωτογραφήθηκε όποτε του ζητήθηκε, έκανε μεγάλο λογαριασμό και άφησε γενναίο φιλοδώρημα.

Μακάρι να είχαμε συχνά διασήμους όπως είχαμε κάποτε. Αλλά δυστυχώς με τον μαζικό τουρισμό και τις χιλιάδες κλίνες που ξεφυτρώνουν κάθε χρόνο οι τουρίστες που φέρνουμε τρώνε μόνο στο ξενοδοχείο.

Πηγή: rodiaki.gr