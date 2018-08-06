Πέθανε ο «μάγειρας του αιώνα» – Είχε 32 αστέρια Michelin και 30 εστιατόρια σε όλον τον κόσμο

Ένας από τους διασημότερους σεφ παγκοσμίως, βραβευμένος με τα περισσότερα αστέρια της γαστρονομίας, ο Γάλλος Ζοέλ Ρομπισόν, πέθανε σήμερα σε ηλικία 73 ετών.

“Τα αστέρια του αστράφτουν με όλη τη λάμψη τους”, ήταν η αντίδραση του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην αναγγελία του θανάτου του “μάγειρα του αιώνα” όπως είχε ανακηρυχθεί το 1990. “Ο Ζοέλ Ρομπισόν έσβησε σήμερα, αλλά τα 32 του αστέρια Michelin λάμπουν στον αστερισμό της γαλλικής γαστρονομίας. Το όνομά του και το στιλ του ενσαρκώνουν τη γαλλική κουζίνα σε όλο τον κόσμο, συμβολίζουν την τέχνη της ζωής, την αξίωση για καλή δουλειά και δηλώνουν τον πλούτο των παραδόσεων μας”.

“Ο Ζοέλ Ρομπισόν, ένας οραματιστής σεφ και ο πλέον πολυβραβευμένος παγκοσμίως, μάς άφησε σήμερα. Από το Παρίσι έως τη Σανγκάη, η τεχνογνωσία του που αναδείχθηκε σε τέχνη και ακτινοβολία της γαλλικής γαστρονομίας θα συνεχίσει να εμπνέει τη νέα γενιά των σεφ”, έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Μπενζαμέν Γκριβό, επιβεβαιώνοντας πληροφορία της εφημερίδας Le Figaro.

Πάμπολλα είναι τα συλλυπητήρια μηνύματα για τον “πάπα των μαγείρων” όπως τον αποκαλούσαν οι Γάλλοι, ενώ ο κόσμος της γαστρονομίας αποτίει φόρο τιμής στην προσωπικότητα και την απίστευτη δημιουργικότητα του εκλιπόντα.

Ο Ρομπισόν, που είχε τιμηθεί με 32 αστέρια έως το 2016 κατέχοντας το απόλυτο ρεκόρ, πέθανε στη Γενεύη από επιπλοκές του καρκίνου.

Ο θάνατος αυτού του τελειομανούς επαγγελματία που ηγείτο μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας, άφησε ορφανό τον κόσμο της υψηλής γαστρονομίας που επλήγη ήδη από τον θάνατο στις αρχές της χρονιάς του Πολ Μποκίζ και από τον χαμό, τον Ιούνιο, του Αμερικανού ‘Αντονι Μπουρντέν, μορφής της παγκόσμιας γαστρονομίας.

“Είναι ένας άνθρωπος που έκανε πολλά για τη γαλλική κουζίνα. Στη Λατινική Αμερική, ήταν πολύ γνωστός. Από εκεί περνούσε πάντα όταν ερχόταν στο Παρίσι”, θυμάται ο Λεονόρ Παρά, ο οποίος μένει κοντά στο L’Atelier του Ζοέλ Ρομπισόν στο Παρίσι, όπου έχει φάει. “Ένα από τα πιάτα που απαραίτητα δοκίμαζες τον χειμώνα ήταν η καστανόσουπα με φουά γκρα”.

“Ένας από τους αδιαμφισβήτητους μετρ της παγκόσμιας γαστρονομίας μας άφησε”, έγραψε στο λογαριασμό της στο Twitter η επίσης βραβευμένη σεφ Γαλλίδα Αν-Σοφί Πικ.

Ο σεφ Ερίκ Φρεσόν, βραβευμένος με τρία αστέρια, υπογράμμισε την “απέραντη” συνεισφορά του σεφ αυτού ο οποίος, αντί να φορά τη λευκή ποδιά, προτιμούσε να ντύνεται στα μαύρα όταν μαγείρευε.

Ο φίλος του, ο πρώην πρωθυπουργός Ζαν-Πιερ Ραφαρέν, αποχαιρέτισε τον εκλιπόντα εξαίροντας την “πίστη” του “στους δικούς του, στο επάγγελμά του, στους μαθητές του, στη Γαλλία”

Ο Ρομπισόν γεννήθηκε στις 7 Απριλίου του 1945 στο Πουατιέ της δυτικής Γαλλίας. Ο πατέρας του ήταν οικοδόμος. Ο νεαρός Ζοέλ αρχικά σκεφτόταν να γίνει κληρικός. Γρήγορα όμως η δεξιοτεχνία του στη μαγειρική κάνει θαύματα: το 1976 αναδείχθηκε ο “Καλύτερος Εργάτης στη Γαλλία, εξελέγη “σεφ της χρονιάς” το 1987 και “μάγειρας του αιώνα” το 1990 από τον οδηγό γαστρονομίας Gault & Millau.

Το πιάτο φετίχ αυτού του λάτρη της Ιαπωνίας, ο οποίος έκτισε μια αυτοκρατορία με περισσότερους από 1.200 εργαζόμενους και σχεδόν 30 καταστήματα στον κόσμο, ήταν ο πουρές, “το καλύτερο είναι συχνά το πιο απλό”, όπως δήλωνε. Μια συνταγή πλούσια σε βούτυρο, τα μυστικά της οποίας αποκάλυψε στην τηλεόραση όπου παρουσίαζε από το 2000 έως το 2009 την καθημερινή εκπομπή “Bon Appétit Bien Sûr”.

Η προσωπική του ζωή και η οικογένειά του –είχε δύο παιδιά– φρόντιζε να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.