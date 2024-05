Οριακή είναι η κατάσταση στα Γάζα σύμφωνα και με την Unicef. Η οργάνωση δηλώνει ότι δεν έχει πάει βοήθεια στην περιοχή εδώ και 24 ώρες.

Όπως αναφέρουν οι διεθνείς υπηρεσίες βοήθειας, το κλείσιμο των δύο κύριων περασμάτων στη νότια Γάζα καθιστά ουσιαστικά αδύνατη την παροχή βοήθειας στους αμάχους εντός του θύλακα.

Τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι το Ισραήλ δεν επιτρέπει στους ανθρωπιστές να έχουν πρόσβαση στο πέρασμα της Ράφα, αφού πήρε τον έλεγχο της πλευράς της Γάζας των συνόρων με την Αίγυπτο.

Η Τες Ίνγκραμ από την υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά, λέει ότι «τίποτα δεν έχει μπει στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες, κάτι που είναι απολύτως καταστροφικό».

Η Ίνγκραμ τονίζει ότι η Γάζα βρίσκεται στο «χείλος της πείνας». «Δεν έρχεται βοήθεια σημαίνει ότι σε μια ή δύο ημέρες, η διανομή αυτής της βοήθειας θα σταματήσει, καθώς μας τελειώσουν οι προμήθειες που παραμένουν στη Γάζα», λέει στο BBC Radio 4 World at One.

UNICEF continues to call for a ceasefire in Gaza.



“I don’t recall meeting anyone in Rafah who hadn’t lost a loved one, or their home; mostly both. People are exhausted. They are malnourished. Children are sick.” – UNICEF Spokesperson @1james_elder.https://t.co/cEpmzZsYec