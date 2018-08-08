Γιατί μία γυναίκα προσποιείται οργασμό; Τι απαντά ο Θάνος Ασκητής

Το ζήτημα του γυναικείου οργασμού έχει απασχολήσει έντονα άνδρες και γυναίκες στην καθημερινότητά τους, αλλά και την επιστημονική κοινότητα που μελετά, τόσο οργανικά όσο και ψυχολογικά, την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η επικρατούσα αντίληψη επικεντρωνόταν στο ότι μια γυναίκα προσποιείται τον οργασμό για να ικανοποιήσει τον σύντροφό της, τον οποίο βλέπει να «αγωνιά» για την κορύφωσή της. Τι ισχύει, όμως, τελικά;

Μια πρόσφατη μελέτη (2016) για το διαχρονικό αυτό φαινόμενο που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας για την ψυχολογία της γυναίκας κατέληξε σε ένα πόρισμα που προκάλεσε έκπληξη τόσο στους ερευνητές όσο και στο κοινό. Το δείγμα της έρευνας ήταν γυναίκες ηλικίας 19-28 ετών, οι οποίες ήταν σεξουαλικά ενεργές τον τελευταίο χρόνο. Οπως φάνηκε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, εκείνες που έτειναν να προσποιούνται ότι είχαν οργασμό απάντησαν ότι το έκαναν για να επιταχύνουν τον οργασμό του συντρόφου τους!

Αντίστοιχη μελέτη σε περισσότερες από 2.000 γυναίκες, διερεύνησε σε ποιες περιπτώσεις υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να προσποιηθούν οργασμό, καταλήγοντας ότι είναι πιθανότερο να συμβεί σε μια μακροχρόνια σχέση παρά σε σχέση της μιας βραδιάς. Από την άλλη, ο γάμος φαίνεται να μειώνει την επιλογή αυτή, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόνο 20%. Πώς επηρεάζει, όμως, τη σχέση του ζευγαριού η τάση αυτή;

Ο προσποιητός οργασμός φαίνεται εκ πρώτης όψεως να είναι χρήσιμος για τη συνέχεια της σχέσης, καθώς μπορεί να βοηθήσει στο να ολοκληρωθεί συντομότερα μια δυσάρεστη σεξουαλική εμπειρία. Ταυτόχρονα, όμως, είναι και προβληματικός δεδομένου ότι δεν προσφέρει απολύτως τίποτα ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και να απολαμβάνουν οι δύο σύντροφοι εξίσου τη σεξουαλική επαφή. Στην πραγματικότητα η επαναλαμβανόμενη προσποίηση του οργασμού αποτελεί ισχυρή ένδειξη κακής σεξουαλικής ή και συντροφικής επικοινωνίας μέσα στο ζευγάρι. Βέβαια η γυναίκα που δεν απολαμβάνει τον οργασμό της αισθάνεται άρρωστη και μειονεκτική και σε πολλές περιπτώσεις κρύβεται… Το γεγονός αυτό συμβαίνει, συνήθως, λόγω της ανησυχίας και του φόβου μην πληγωθεί ο σύντροφός της, καθώς αντιλαμβάνεται τον αντίκτυπο που έχει για εκείνον η κορύφωσή της.

Αυτό που αδυνατεί να συνειδητοποιήσει, όμως, είναι ότι εμπλέκεται σε έναν φαύλο κύκλο που θα καταλήξει στο να πληγωθεί ούτως ή άλλως εκείνος. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, ειδικά σε μακροχρόνιες σχέσεις, μπορούν να αντιληφθούν τις αντιδράσεις του συντρόφου τους. Επομένως ένας άνδρας σταδιακά θα καταλάβει ότι η γυναίκα δεν ευχαριστιέται όπως παλαιότερα το σεξ, εστιάζοντας στις αντιδράσεις της και συνειδητοποιώντας τον ψεύτικο οργασμό της. Το πιο πιθανό είναι να αντιδράσει όπως εκείνη, να μην αναφέρει δηλαδή τη δυσαρέσκειά του από το γεγονός αυτό, ενισχύοντας τον φαύλο κύκλο της αποσιώπησης, βάζοντας το πρόβλημα κάτω από το χαλί, παίρνοντας σταδιακά απόσταση από τη σεξουαλική πράξη αλλά και τη σύντροφό του, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την επικοινωνία ανάμεσά τους (απομάκρυνση και σεξουαλική ψυχρότητα).

Αντί να επιλέξει να προσποιηθεί οργασμό, μια γυναίκα μπορεί να προτείνει στον σύντροφό της να μιλήσουν για τη σεξουαλική τους ζωή, καθώς και για το τι μπορούν να κάνουν για να βελτιωθεί η σεξουαλική εμπειρία τόσο του ενός όσο και του άλλου. Η επικοινωνία στο ζευγάρι αποτελεί πάντα το κλειδί για την ομαλή και άμεση επίλυση μιας δυσλειτουργίας στη σχέση, είτε αυτή είναι σεξουαλική είτε συναισθηματική.

Ωστόσο, τα ζευγάρια τείνουν, συχνά, να διστάζουν να μιλήσουν ανοιχτά για τέτοια προβλήματα στη σχέση τους, από φόβο μήπως πληγωθεί ο σύντροφος ή φανούν οι ίδιοι ευάλωτοι σε εκείνον (φαύλος κύκλος της σιωπής). Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι και ο άνδρας αλλά και η γυναίκα ενδέχεται, αρχικά, να δυσφορήσουν εν όψει μιας τέτοιας συζήτησης και να αντιδράσουν αμυντικά.

Το καλύτερο που μπορεί να επιδιώκει κανείς είναι η ανοιχτή επικοινωνία. Η κατάσταση κατά την οποία, δηλαδή, και οι δύο σύντροφοι μπορούν να εκφραστούν με ειλικρίνεια, κάτι που θα απαλείψει τον ρόλο της προσποίησης και θα εξασφαλίσει το γνήσιο ενδιαφέρον της ερωτικής τους ζωής.

Πηγή: protothema.gr