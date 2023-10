Έξαλλος χασάπης επιτέθηκε με μπριζόλες σε βίγκαν διαδηλωτές (Video)

Το περιστατικό συνέβη στο Λιντς της Αγγλίας και έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου από τα σόσιαλ μίντια. Μέλη φιλοζωικών οργανώσεων και βιγκαν έκαναν πορεία διαμαρτυρίας στην κεντρική αγορά της πόλης διαμαρτυρόμενοι για τη θανάτωση ζώων προς βρώση.

«Οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να καταναλώσουν την σάρκα των ζώων για να επιβιώσουν», έγραφαν σε ένα πλακάτ οι διαδηλωτές. Τότε βγήκε από το κρεοπωλείο του ένας χασάπης σε έξαλλη κατάσταση και άρχισε να τους προπηλακίζει με μπριζόλες στο χέρι.

SHOCKING video: The moment Leeds butcher WIELDS meat at vegan protestors in Kirkgate Market! pic.twitter.com/3FJKpR1dc4

— Made in Leeds TV (@LSLocalTV) August 8, 2018