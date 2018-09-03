Βραζιλία: Πυρκαγιά τεραστίων διαστάσεων κατέστρεψε το Εθνικό Μουσείο στο Ρίο ντε Ζανέιρο

Μια τεράστια πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Κυριακή στο Εθνικό Μουσείο του Ρίο ντε Ζανέιρο κι εκφράζονται φόβοι πως κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής του, η οποία αποτελείτο από 20 εκατομμύρια και πλέον αντικείμενα, από αρχαιολογικά ευρήματα ως ιστορικά κειμήλια.

Η καταστροφή του κτιρίου, άλλοτε αυτοκρατορικού παλατιού μεγάλο μέρος του οποίου βρισκόταν σε κακή κατάσταση, αποτελεί «ζημιά ανυπολόγιστης αξίας για τη Βραζιλία», ανέφερε ο πρόεδρος της χώρας Μισέλ Τέμερ σε μια ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του.

«Σήμερα είναι μια τραγική ημέρα για τη Βραζιλία. Διακόσια χρόνια δουλειάς, έρευνας και γνώσης χάθηκαν», πρόσθεσε.

Οι αρχές δεν είχαν κάνει καμιά εκτίμηση για τα αίτια της φωτιάς ως το βράδυ της Κυριακής, ενώ δεν είναι ακόμη γνωστό ούτε εάν υπάρχουν θύματα, ούτε ποια είναι η έκταση των ζημιών.

Το πυροσβεστικό σώμα στο Ρίο δεν απάντησε όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αναζήτησε κάποιον εκπρόσωπό του για σχόλια.

Τηλεοπτικά δίκτυα αναμετέδιδαν απευθείας πλάνα από την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε περί τις 19:30 (01:30 της Δευτέρας, ώρα Ελλάδας), μετά το κλείσιμο του μουσείου στις 17:00 και μαινόταν ανεξέλεγκτη σε όλο το κτίριο ως αργά το βράδυ.

Το μουσείο αυτό, που άνοιξε το 1818, συνδέεται με το ομοσπονδιακό πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Ζανέιρο, και διέθετε πολλές μεγάλες συλλογές, από αιγυπτιακά τεχνουργήματα ως ελληνορωμαϊκά κειμήλια και το αρχαιότερο ανθρώπινο λείψανο που έχει βρεθεί ποτέ στη Βραζιλία, στη Μίνας Ζεράις.

Το μουσείο είχε παραμεληθεί εδώ και χρόνια από πολλές κυβερνήσεις, κατήγγειλε ο υποδιευθυντής του στο τηλεοπτικό δίκτυο Globo το βράδυ της Κυριακής.

«Δεν λάβαμε ποτέ τίποτα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση», είπε ο υποδιευθυντής του μουσείου, ο Λουίς Ντουάρτε. «Πρόσφατα είχαμε οριστικοποιήσει μια συμφωνία με την (κρατική τράπεζα ανάπτυξης) BNDES για μια μεγάλη επένδυση, που θα μας επέτρεπε την αποκατάσταση του παλατιού και — τραγική ειρωνεία — σχεδιάζαμε την εγκατάσταση ενός νέου αντιπυρικού συστήματος».

Σε ανακοίνωση που είχε αναρτηθεί στον ιστότοπό της τον Ιούνιο, η BNDES είχε σημειώσει πως θα χρηματοδοτούσε ένα έργο αξίας 5,35 εκατ. δολαρίων για «την αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου» και για την εγκατάσταση συστημάτων που θα εγγυώνταν την «ασφάλεια των συλλογών του».

