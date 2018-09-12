Έκρηξη σε ΑΤΜ στο Βύρωνα

Εκρηξη μηχανισμού σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε ΑΤΜ στον Βύρωνα και συγκεκριμένα στην οδό Καραολή Δημητρίου 23.
Άγνωστο το χρηματικό ποσό που πήραν οι δράστες. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε κατάστημα στην είσοδο του οποίου είχε τοποθετηθεί το μηχάνημα.
Φωτογραφία: ΣΚΑΪ
