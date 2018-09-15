search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 16:39
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2018 10:23

Κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης κηρύχθηκε στο νησί Λομπόκ στην Ινδονησία, για την καταπολέμηση της ελονοσίας

15.09.2018 10:23
Η Ιωάννα Μαλέσκου κάνει στατικό ποδήλατο και… «πέφτουν τα τσιμέντα» στο στούντιο (Video) - Media

 

Το τουριστικό νησί Λομπόκ στην Ινδονησία μάχεται κατά της ελονοσίας, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των αρχών, που το κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης, μετά από μια σειρά σεισμών που το έπληξαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, εξαναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Οι σεισμοί και οι μετασεισμοί που ακολούθησαν εκτιμάται ότι στοίχησαν την ζωή περίπου 500 ανθρώπων, με το οικονομικό κόστος των καταστροφών να υπολογίζεται στα 337,84 εκατομμύρια δολάρια.

Οι σεισμοί έπληξαν δημόσιες υποδομές και νοσοκομεία, μεταξύ άλλων κτιρίων στην βόρεια ακτή του νησιού.

Το Λομπόκ είναι λιγότερο αναπτυγμένο από το γειτονικό νησί του Μπαλί, που αποτελεί και τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό της Ινδονησίας.

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis konstantopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταλληλότερη για πρωθυπουργός μετά τον Μητσοτάκη

ekav 665- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρή 45χρονη σε τροχαίο δυστύχημα

MAR A LAGO
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκρός από πυρά 20χρονος που προσπάθησε να μπει στο θέρετρο του Τραμπ

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Πολυτεχνείο του ΑΠΘ

tasos-koutsopoulos1
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Τρία χρόνια χωρίς εσένα, αγκαλιάζω μάρμαρα παγωμένα…» – Σπάει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του 21χρονου Τάσου Κουτσόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 16:33
mitsotakis konstantopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταλληλότερη για πρωθυπουργός μετά τον Μητσοτάκη

ekav 665- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρή 45χρονη σε τροχαίο δυστύχημα

MAR A LAGO
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκρός από πυρά 20χρονος που προσπάθησε να μπει στο θέρετρο του Τραμπ

1 / 3