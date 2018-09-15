Κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης κηρύχθηκε στο νησί Λομπόκ στην Ινδονησία, για την καταπολέμηση της ελονοσίας

Το τουριστικό νησί Λομπόκ στην Ινδονησία μάχεται κατά της ελονοσίας, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των αρχών, που το κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης, μετά από μια σειρά σεισμών που το έπληξαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, εξαναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Οι σεισμοί και οι μετασεισμοί που ακολούθησαν εκτιμάται ότι στοίχησαν την ζωή περίπου 500 ανθρώπων, με το οικονομικό κόστος των καταστροφών να υπολογίζεται στα 337,84 εκατομμύρια δολάρια.

Οι σεισμοί έπληξαν δημόσιες υποδομές και νοσοκομεία, μεταξύ άλλων κτιρίων στην βόρεια ακτή του νησιού.

Το Λομπόκ είναι λιγότερο αναπτυγμένο από το γειτονικό νησί του Μπαλί, που αποτελεί και τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό της Ινδονησίας.