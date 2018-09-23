«Θανατοφόρα και αξέχαστη» απάντηση στους δράστες του μακελειού στην Αχβάζ υπόσχονται οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν υποσχέθηκαν σήμερα ότι θα πάρουν μια “θανατηφόρα και αξέχαστη” εκδίκηση εναντίον των δραστών της επίθεσης σε στρατιωτική παρέλαση στην πόλη Αχβάζ, από την οποία σκοτώθηκαν 12 μέλη της επίλεκτης αυτής στρατιωτικής δύναμης και 13 άλλοι άνθρωποι, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η χθεσινή επίθεση ήταν μία από τις χειρότερες που έχουν διαπραχθεί εναντίον των Φρουρών της Επανάστασης, του επίλεκτου σώματος του ιρανικού στρατού, και αναμένεται να οξύνει την ένταση μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας.

Απορρίπτουν τις κατηγορίες σε βάρος τους οι ΗΠΑ

Η πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Νίκι Χέιλι απέρριψε τις κατηγορίες που διατύπωσε το Ιράν εις βάρος της Ουάσινγκτον για την επίθεση εναντίον της στρατιωτικής παρέλασης στην πόλη Αχβάζ και είπε ότι οι ιρανοί ηγέτες θα πρέπει να αναζητήσουν (τους υπεύθυνους) πιο κοντά στη χώρα τους.

Ερωτηθείσα για τα σχόλια του ιρανού προέδρου Χασάν Ροχανί νωρίτερα σήμερα η Χέιλι δήλωσε στο CNN: “Θα πρέπει να κοιτάξει στη δική του βάση για να αντιληφθεί από πού προήλθε αυτό. Μπορεί να μας κατηγορεί όσο θέλει. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να κοιταχτεί στον καθρέφτη”.

Στο μεταξύ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ομάν–τρεις αραβικές μοναρχίες στον Κόλπο– “καταδίκασαν” σήμερα, η καθεμία ξεχωριστά, την “τρομοκρατική” επίθεση στην Αχβάζ.

Ταυτόχρονα, οι σιίτες αντάρτες Χούτι στην Υεμένη εξέφρασαν “αλληλεγγύη” προς την κυβέρνηση της Τεχεράνης.

Οι άλλες τρεις αραβικές μοναρχίες του Κόλπου–Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μπαχρέιν–δεν έχουν ακόμη αντιδράσει.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε για την επίθεση ένα αυτονομιστικό αραβικό κίνημα που υποστηρίζεται από ένα “μικρό κράτος” του Κόλπου και σύμμαχο των ΗΠΑ.