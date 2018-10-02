O Θάνος Ασκητής περιγράφει τα οφέλη του homemade πορνό – Τι πρέπει να ξέρετε πριν πρωταγωνιστήσετε!

Σε μία εποχή, όπου η τεχνολογία και το διαδίκτυο κινούνται με ταχύτατους ρυθμούς, σήμερα, ο καθένας από μας εκφράζει περισσότερο από ποτέ άλλοτε την ανάγκη να μιμηθεί τα πρότυπα της οθόνης του. Παλιότερα, ο άνθρωπος ερχόταν σε επαφή με νέες μορφές σκέψης και συμπεριφορές, κυρίως μέσα από την τηλεόραση και τον τύπο. Σήμερα, η διαμόρφωση της ανθρώπινης συνείδησης, φαίνεται πως έχει μετατοπιστεί κατά πολύ στις έξυπνες εφαρμογές και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία βοηθούν στο άτομο όχι μόνο να νιώσει ενταγμένο στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και να επιβιώσει μέσα από τον ψηφιακό ναρκισσισμό του.

Όπως ήταν φυσικό λοιπόν, η διάδοση των νέων τεχνολογιών επηρέασε σταδιακά και τον τρόπο, με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται και εκφράζει τη σεξουαλικότητα του. Πιο συγκεκριμένα, φάνηκε, ότι μετά το πέρας της δεκαετίας του 90’ , όπου το διαδίκτυο, οι φωτογραφικές μηχανές και οι κάμερες έγιναν περισσότερο προσβάσιμες στο ευρύ κοινό, αρκετά ζευγάρια άρχισαν να εκφράζουν την επιθυμία να συμμετάσχουν στη δημιουργία ερασιτεχνικών ερωτικών βίντεο, υποδυόμενα τους πορνοστάρ και λαμβάνοντας πολλούς και διαφορετικούς ρόλους. Σήμερα, η τάση αυτή φαίνεται, πως έχει αρχίσει να βρίσκει ξανά έδαφος στις απελευθερωμένες – πλέον – σεξουαλικά δυτικές κοινωνίες, όπου οι άνθρωποι αποζητούν όσο τίποτε άλλο την ευκαιριακή ηδονή και έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στη φαντασίωση της ίδιας τους της ζωής. Ωστόσο, οι λόγοι που κάποιος μπορεί να αποφασίσει να μαγνητοσκοπήσει το δικό του ερωτικό βίντεο είναι πολλοί και κανείς μπορεί να επιχειρηματολογήσει τόσο υπέρ όσο και κατά αυτής της ιδέας.

Εάν προσπαθήσουμε να εξετάσουμε ρεαλιστικά αυτή την κίνηση, θα διαπιστώσουμε, ότι η δημιουργία μίας προκλητικής σεξουαλικής ταινίας, έχει πράγματι τη δυνατότητα να ανανεώσει ένα ζευγάρι, που μπαίνει σε μία διαδικασία να πρωταγωνιστήσει στη σχέση του και να «αυτοθαυμαστεί», να διεγερθεί δηλαδή με τη δική του εικόνα, με το δικό του σώμα και με τη δική του συμπεριφορά. Πρόκειται για μία παρόρμηση, που κάνει τον άνδρα και τη γυναίκα να αισθάνονται, ότι κυριαρχούν στο κρεβάτι τους και ενισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αυτοπεποίθηση τους. Μάλιστα, το ερασιτεχνικό πορνό φαίνεται να λειτουργεί ιδιαίτερα ευεργετικά για την ψυχολογία του άνδρα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς θεωρείται περισσότερο «οπτικός» τύπος και ένα τέτοιο βίντεο αναμένεται να επηρεάσει θετικά τον τρόπο, με τον οποίο αξιολογεί και αντιλαμβάνεται τη σχέση του (ως πιο απελευθερωμένη, ως πιο συμβαδίζουσα με τα ισχύοντα πρότυπα και τις προτιμήσεις του). Όμως και η γυναίκα, βλέποντας το σώμα της να είναι αντικείμενο πόθου και λαγνείας για τον σύντροφο της, εισπράττει αυταρέσκεια και επιβεβαίωση, όσο σοκαριστική και αν της φανεί εκ πρώτης όψεως η εικόνα.

Η αλήθεια είναι, πως είναι πιο ωφέλιμο για την ψυχολογία και των δύο να διεγείρονται μέσα από τη δική τους εμπλοκή και μέσα από αυτά που μπορούν οι ίδιοι να κάνουν και να ζήσουν, από το να καταναλώνουν ατελείωτες ώρες στο διαδίκτυο, προσπαθώντας να ταυτιστούν με τους επαγγελματίες και να ικανοποιήσουν αποκλειστικά και μόνο την αχαλίνωτη φαντασία τους. Πολλές φορές, ένας άνδρας μπορεί να περιπλανάται για ώρες στο ίντερνετ, αναζητώντας την τέλεια γυναίκα και τελικά να την έχει ακριβώς δίπλα του!

Ωστόσο, αυτό στο οποίο θα πρέπει να δοθεί έμφαση, είναι στα κίνητρα και στους στόχους, που θέτει ένα ζευγάρι, όταν αποφασίζει να μαγνητοσκοπήσει τη δική του ερωτική ταινία. Οι σύντροφοι δεν θα πρέπει να ξεχνούν, ότι δεν είναι πορνοστάρ και ότι οι κανονικοί επαγγελματίες πληρώνονται για να κάνουν το σεξ να «φαίνεται» καλό και απολαυστικό. Το ζευγάρι δημιουργεί τη δική του ταινία πορνό για να γουστάρει. Γι’ αυτό το λόγο, οι σύντροφοι δεν πρέπει να συγκρίνονται με τους πρωταγωνιστές του πορνό και μην πιεστούν να παίξουν όπως εκείνοι, επιβάλλοντας συμπεριφορές, που ενδεχομένως να μην είναι αποδεκτές για τον έναν από τους δύο συντρόφους.

Επίσης, ένα άλλο κομβικό ζήτημα στην περίπτωση του ερασιτεχνικού πορνό είναι η εμπιστοσύνη του ζευγαριού, όσον αφορά τη διαφύλαξη του υλικού. Είναι γεγονός, ότι η σεξουαλική επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων αποτελεί μία άκρως ιδιωτική εμπειρία, που θα πρέπει να προστατεύεται από τρίτα και μη εμπλεκόμενα πρόσωπα. Μάλιστα, η μαγνητοσκόπηση και η ανάρτηση προσωπικών σεξουαλικών βιωμάτων στο διαδίκτυο, σήμερα, αποτελεί έναν από τους πιο διαδεδομένους λόγους χωρισμού και αντιδικίας για αρκετά νέα ζευγάρια στο εξωτερικό, ενώ συγκαταλέγεται στα αδικήματα και διαθέτει τη δική του νομοθεσία ως «εκδικητικό πορνό». Επίσης, δεν είναι λίγοι οι άνδρες και οι γυναίκες σύντροφοι, που με αφορμή την παγκόσμια οικονομική ύφεση, έχουν αναγάγει το ερασιτεχνικό σεξ σε επιχείρηση και μέσω αυτού δίνουν λύση στο οικονομικό τους αδιέξοδο. Γι’ αυτό το λόγο, κάθε ζευγάρι, προτού αποφασίσει εάν θα δημιουργήσει τελικά τη δική του ταινία ή όχι, θα πρέπει πρώτα να έχει ξεκαθαρίσει τα κίνητρα του και να μην διαθέτει ουδεμία αμφιβολία σχετικά με την εχεμύθεια και την αυτοπροστασία του. Φυσικά και αυτονόητα, αυτό το υλικό, θα πρέπει να προστατεύεται με αυστηρότητα από την έκθεση του σε άλλα πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, και κυρίως από τα παιδιά. Κατά τα άλλα… καλή απόλαυση!