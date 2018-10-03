Στο «σφυρί» η «Ρολς-Ρόις» των ουίσκι – Πωλήθηκε για 1,1 εκατ. δολάρια

Ένα από τα πιο περιζήτητα ουίσκι στον κόσμο, ένα The Macallan Valerio Adami 1926 60 ετών, πωλήθηκε την Τετάρτη σε δημοπρασία έναντι του ποσού ρεκόρ των 848.750 στερλινών (1,1 εκατ. δολάρια, 952.600 ευρώ).

Ο αγοραστής είναι ένας ιδιώτης συλλέκτης από την Ασία που πλειοδότησε από το τηλέφωνο, ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Bonhams. Ο οίκος είχε πωλήσει φέτος τον Μάιο άλλη μία από τις συνολικά 12 φιάλες με ετικέτα φιλοτεχνημένη από τον ιταλό καλλιτέχνη Αντάμι έναντι 814.091 στερλινών.

Τέτοια ουίσκι απευθύνονται σε συλλέκτες λόγω της σπανιότητάς τους και το πιθανότερο είναι πως οι ιδιοκτήτες τους δεν θα τα πιούν, λέει ο Μάρτιν Γκριν, ειδικός για τα ουίσκι στον οίκο Bonhams.

«Είναι η Ρολς-Ρόις των μολτ», τόνισε.

«Προφανώς δεν ξέρουμε τι θα γίνει μ’ αυτό, όμως όποιος μπορεί να ξοδέψει περίπου ένα εκατομμύριο στερλίνες για μια φιάλη ουίσκι, μπορεί να έχει και την πολυτέλεια να το πιεί. Όμως είναι από μόνο του ένα ωραίο αντικείμενο — σχεδόν ένα μουσειακό κομμάτι».

Μόλις 24 φιάλες από το ουίσκι αυτό, που εμφιαλώθηκε το 1986, παρήχθησαν από το Macallan, ένα από τα γνωστότερα αποστακτήρια ουίσκι του Σπέισαϊντ στη Σκωτία.

Το αποστακτήριο Macallan παρήγγειλε στον Αντάμι και στον Πίτερ Μπλέικ, γνωστό επειδή είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό του εξώφυλλου του άλμπουμ των Μπητλς «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», να σχεδιάσουν ετικέτες για 12 φιάλες ο καθένας.

Δεν είναι γνωστό πόσες από τις ετικέτες που σχεδίασε ο Αντάμι εξακολουθούν να υπάρχουν. Μία από τις φιάλες αυτές λέγεται ότι καταστράφηκε σε σεισμό το 2011 στην Ιαπωνία και πιστεύεται πως τουλάχιστον μία έχει ανοιχθεί και το περιεχόμενό της καταναλωθεί.

