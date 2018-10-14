Δέχτηκε επίθεση με κλωτσιές από… καγκουρό!

Τρία μέλη μιας οικογένειας που φροντίζει άγρια ζώα τραυματίστηκαν από ένα… καγκουρό, αλλά κατάφεραν τελικά να το τρέψουν σε φυγή, χτυπώντας το με ένα φτυάρι.

Η Λίντα Σμιθ, 64 ετών, η μητέρα της οικογένειας, τραυματίστηκε σοβαρά στους πνεύμονες και τα πλευρά και χρειάστηκε να χειρουργηθεί μετά την επίθεση του καγκουρό στο σπίτι της, στην περιοχή Σάρλινγκ Ντάουνς του Κουίνσλαντ.

Η γυναίκα και ο σύζυγός της, Τζιμ, ταΐζουν καθημερινά περίπου 30 καγκουρό και γουάλαμπι που ζουν στο κτήμα τους. Λόγω της ξηρασίας που πλήττει την Αυστραλία, τα άγρια ζώα κινδυνεύουν καθώς δυσκολεύονται να βρουν τροφή.

Όμως ένα αρσενικό καγκουρό, ύψους 1,80 μέτρου, επιτέθηκε στον Τζιμ Σμιθ ενώ του έδινε φαγητό, όπως είπε η ίδια. “Ο Τζιμ ήταν πεσμένος στο έδαφος και το καγκουρό συνέχιζε να τον κλοτσάει. Βγήκα για να τον βοηθήσω, να το τρομάξω με μια σκούπα, όμως εκείνο μου επιτέθηκε και η σκούπα μου έπεσε από τα χέρια”, εξήγησε.

Για καλή τύχη της γυναίκας, ο 40χρονος γιος της αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και έτρεξε να σώσει τους γονείς του, χτυπώντας το ζώο στο κεφάλι με ένα φτυάρι. Το καγκουρό το έβαλε στα πόδια και εξαφανίστηκε.

Η Λίντα Σμιθ είπε ότι δεν θέλει να κυνηγήσουν οι αρχές το ζώο για να το σκοτώσουν, εξηγώντας ότι αντέδρασε όπως ορίζει η φύση του. Άλλωστε, όπως τόνισε, η οικογένεια γνώριζε ότι πάντα υπάρχει κίνδυνος όταν έρχεται κανείς σε επαφή με μη εξημερωμένα ζώα. “Κατανοώ τι συνέβη”, είπε, σημειώνοντας ότι τα αρσενικά καγκουρό μπορεί να γίνουν επιθετικά κατά την περίοδο του ζευγαρώματος.

Στην Αυστραλία ζουν περισσότερα από 46 εκατομμύρια καγκουρό, ωστόσο οι επιθέσεις σε ανθρώπους είναι σπάνιο φαινόμενο.

