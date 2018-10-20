search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 02:05
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2018 16:29

Στην Πύλο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για την 191η επέτειο της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου

20.10.2018 16:29
Ναυάγιο με μετανάστες ανοιχτά της Λιβύης: Τουλάχιστον 110 οι αγνοούμενοι - Media

 

Τη Μεσσηνία επισκέπτεται από χθες ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με αφορμή τη συμπλήρωση 191 ετών από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, ύστερα από πρόσκληση του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου και του δημάρχου Πύλου – Νέστορος, Δημητρίου Καφαντάρη.

Αρχής γενομένης με την τέλεση της Πανηγυρικής Δοξολογίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου χοροστάτησε ο Μακαριώτατος και συμμετείχαν οι μητροπολίτες Μάνης Χρυσόστομος και Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ακολούθησαν η τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στο μνημείο Τριών Ναυάρχων και κατάθεση στεφάνων, ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης.

Εν συνεχεία, ενώπιον των τοπικών αρχών πραγματοποιήθηκε μαθητική και στρατιωτική παρέλαση και, αμέσως μετά, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος, ο δήμαρχος, Δημ. Καφαντάρης, βράβευσε με το Μετάλλιο του Δήμου τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων για τα 190 έτη από την ίδρυσή της, ενώ ο Δήμος Πύλου – Νέστορος αδελφοποιήθηκε με τον Δήμο Υδραίων.

Στις 19.30, αναμένεται ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας να παρακολουθήσει την αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου, στο λιμάνι της Πύλου.

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adonis_georgiadis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρφί Γεωργιάδη για τη δήλωση Καραγεωργοπούλου ότι «η Ζωή δεν την άφηνε να καταθέσει ερωτήσεις για τον Δένδια» – «Ακραία συκοφαντική, θα της έκανα μήνυση»

netanyahu-akoustiko
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Αποβίβασαν δημοσιογράφο από το αεροσκάφος του Νετανιάχου για να ελέγξουν τις επαφές του

tanker petrelaio 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Την κατάσχεση δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο εξετάζουν οι ΗΠΑ

patriot usa
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ σε πολεμικό συναγερμό στη Μέση Ανατολή – Patriot σε κινητές πλατφόρμες και μαζική ενίσχυση βάσεων

PELIKO
ΚΟΣΜΟΣ

Η Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό – «Ίσως η ντροπή να φεύγει ευκολότερα όταν είσαι 70 ετών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

tourkos lavi xaimlix – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος γλίτωσε από βέβαιο πνιγμό την ώρα που έτρωγε, κάνοντας τη λαβή Χάιμλιχ στον… εαυτό του (Video)

27xronos-nea-peramos
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: «Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου είχε παράνομες δραστηριότητες», κατέθεσε η μητέρα του 27χρονου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 01:36
adonis_georgiadis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρφί Γεωργιάδη για τη δήλωση Καραγεωργοπούλου ότι «η Ζωή δεν την άφηνε να καταθέσει ερωτήσεις για τον Δένδια» – «Ακραία συκοφαντική, θα της έκανα μήνυση»

netanyahu-akoustiko
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Αποβίβασαν δημοσιογράφο από το αεροσκάφος του Νετανιάχου για να ελέγξουν τις επαφές του

tanker petrelaio 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Την κατάσχεση δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο εξετάζουν οι ΗΠΑ

1 / 3