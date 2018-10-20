Στην Πύλο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για την 191η επέτειο της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τη Μεσσηνία επισκέπτεται από χθες ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με αφορμή τη συμπλήρωση 191 ετών από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, ύστερα από πρόσκληση του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου και του δημάρχου Πύλου – Νέστορος, Δημητρίου Καφαντάρη.
Αρχής γενομένης με την τέλεση της Πανηγυρικής Δοξολογίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου χοροστάτησε ο Μακαριώτατος και συμμετείχαν οι μητροπολίτες Μάνης Χρυσόστομος και Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ακολούθησαν η τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στο μνημείο Τριών Ναυάρχων και κατάθεση στεφάνων, ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης.
Εν συνεχεία, ενώπιον των τοπικών αρχών πραγματοποιήθηκε μαθητική και στρατιωτική παρέλαση και, αμέσως μετά, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος, ο δήμαρχος, Δημ. Καφαντάρης, βράβευσε με το Μετάλλιο του Δήμου τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων για τα 190 έτη από την ίδρυσή της, ενώ ο Δήμος Πύλου – Νέστορος αδελφοποιήθηκε με τον Δήμο Υδραίων.
Στις 19.30, αναμένεται ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας να παρακολουθήσει την αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου, στο λιμάνι της Πύλου.
