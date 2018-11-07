search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 10:35
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2018 07:06

Καρχαρίας κατασπάραξε Έλληνα ομογενή στην Αυστραλία (Photos)

07.11.2018 07:06
Τρόμος: Ψάρεψαν κατά λάθος, καρχαρία ίσο με το μέγεθος του σκάφους τους - Media

 

Ο Ντάνιελ Χρηστίδης είχε πάει μια κρουαζιέρα για 5 ημέρες σε νησί του Κούινσλαντ στην Αυστραλία. Απολάμβανε τον ήλιο και τη μεγάλη του αγάπη που ήταν το σερφ στη θάλασσα.

Ο Ντάνιελ εντελώς απρόσμενα εκεί που έκανε σερφ, δέχθηκε επίθεση από έναν μεγάλο καρχαρία. Το κήτος αναποδογύρισε εύκολα τη σανίδα του, και του επιτέθηκε. Ο Ντάνιελ βρήκε τραγικό θάνατο.

Εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας δήλωσε: «Εφτασαν στο νησάκι με σκοπό να περάσουν εκεί την νύχτα και έτσι το πλοίο αγκυροβόλησε το βράδυ. O άνδρας και η γυναίκα βρίσκονταν στο πλοίο, μέχρι που αποφάσισαν να πέσουν στο νερό με την σανίδα τους. Η γυναίκα πρώτη έκανε χρήση της σανίδας και έτσι βγήκε από το νερό, ωστόσο ο άνδρας δεν πρόλαβε καθώς δέχτηκε επίθεση από καρχαρία».

Ύστερα από πολλές προσπάθειες μέλη του πληρώματος κατάφεραν να ανασύρουν τον Χρηστίδη από το νερό. Ο καρχαρίας τον είχε διαμελίσει. Είχε σοβαρά τραύματα στον αριστερό μηρό, τη δεξιά γάμπα και στον δεξί καρπό. Έχανε πολύ αίμα και είχε πάθει και καρδιακή προσβολή.

Στο ελικόπτερο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο ο άνδρας επανέκτησε 2 φορές τις αισθήσεις του αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Χρηστίδης εργαζόταν στο τμήμα ουρολογίας στο ερευνητικό κέντρο Austin Health

 

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Aπόλυτος κυνισμός Τραμπ για Γροιλανδία: «Ούτως ή άλλως θα την πάρουμε – Η άμυνά τους βασίζεται σε δύο έλκηθρα με σκύλους»

DENDIAS ADONIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης – Kαιρίδης στις πίτες της Νέας Δημοκρατίας «έκοψαν» τον Δένδια

speed-limit_1201_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέος ΚΟΚ: Αναλυτικός πίνακας με τα όρια ταχύτητας ανά κατηγορία δρόμου και τα πρόστιμα

exetastiki opekepe 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επίθεση Μιλένας και ΣΥΡΙΖΑ στη ΝΔ για συγκάλυψη και αποκλεισμό μαρτύρων

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Ένας «Τέλειος Φόνος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 10:35
trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Aπόλυτος κυνισμός Τραμπ για Γροιλανδία: «Ούτως ή άλλως θα την πάρουμε – Η άμυνά τους βασίζεται σε δύο έλκηθρα με σκύλους»

DENDIAS ADONIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης – Kαιρίδης στις πίτες της Νέας Δημοκρατίας «έκοψαν» τον Δένδια

speed-limit_1201_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέος ΚΟΚ: Αναλυτικός πίνακας με τα όρια ταχύτητας ανά κατηγορία δρόμου και τα πρόστιμα

1 / 3