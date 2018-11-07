Καρχαρίας κατασπάραξε Έλληνα ομογενή στην Αυστραλία (Photos)

Ο Ντάνιελ Χρηστίδης είχε πάει μια κρουαζιέρα για 5 ημέρες σε νησί του Κούινσλαντ στην Αυστραλία. Απολάμβανε τον ήλιο και τη μεγάλη του αγάπη που ήταν το σερφ στη θάλασσα.

Ο Ντάνιελ εντελώς απρόσμενα εκεί που έκανε σερφ, δέχθηκε επίθεση από έναν μεγάλο καρχαρία. Το κήτος αναποδογύρισε εύκολα τη σανίδα του, και του επιτέθηκε. Ο Ντάνιελ βρήκε τραγικό θάνατο.

Εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας δήλωσε: «Εφτασαν στο νησάκι με σκοπό να περάσουν εκεί την νύχτα και έτσι το πλοίο αγκυροβόλησε το βράδυ. O άνδρας και η γυναίκα βρίσκονταν στο πλοίο, μέχρι που αποφάσισαν να πέσουν στο νερό με την σανίδα τους. Η γυναίκα πρώτη έκανε χρήση της σανίδας και έτσι βγήκε από το νερό, ωστόσο ο άνδρας δεν πρόλαβε καθώς δέχτηκε επίθεση από καρχαρία».

Ύστερα από πολλές προσπάθειες μέλη του πληρώματος κατάφεραν να ανασύρουν τον Χρηστίδη από το νερό. Ο καρχαρίας τον είχε διαμελίσει. Είχε σοβαρά τραύματα στον αριστερό μηρό, τη δεξιά γάμπα και στον δεξί καρπό. Έχανε πολύ αίμα και είχε πάθει και καρδιακή προσβολή.

Στο ελικόπτερο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο ο άνδρας επανέκτησε 2 φορές τις αισθήσεις του αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Χρηστίδης εργαζόταν στο τμήμα ουρολογίας στο ερευνητικό κέντρο Austin Health