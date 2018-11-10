Η τραγική ιστορία του 27χρονου ομογενή που σκοτώθηκε στο μακελειό της Καλιφόρνια – Θύμα δύο «τυφλών» επιθέσεων

Ένας νεαρός Ελληνοαμερικανός συγκαταλέγεται στα 12 θύματα της επίθεσης που εξαπέλυσε ένοπλος αργά το βράδυ της Τετάρτης μέσα σε ένα σε κατάμεστο μπαρ της νότιας Καλιφόρνιας.

Ο 27χρονος Τηλέμαχος — “Τελ”– Ορφανός και εκατοντάδες άλλοι θαμώνες διασκέδαζαν μέσα στο μπαρ Borderline Bar & Grill στο Θάουζεντ Όουκς, ένα καταπράσινο προάστιο με πληθυσμό 127.000 κατοίκων — που είναι μάλιστα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Niche, η τρίτη ασφαλέστερη πόλη στις ΗΠΑ για το 2018.

Το μπαρ Borderline είναι πολύ δημοφιλές στους φοιτητές και το βράδυ της Τετάρτης είχε οργανώσει μια φοιτητική βραδιά.

H μουσική βραδιά κάντρι βρισκόταν σε εξέλιξη και το μπαρ ήταν γεμάτο κολλεγιόπαιδα όταν ο 28χρονος Ίαν Ντέιβιντ Λονγκ, ένας παρασημοφορημένος πολυβολητής του σώματος των Πεζοναυτών που είχε υπηρετήσει στο Αφγανιστάν και είχε πολλές δοσοληψίες με την αστυνομία το τελευταίο διάστημα, μπήκε μέσα και άνοιξε πυρ αδιακρίτως.

Δώδεκα νέοι άνθρωποι έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες του. Ο Τηλέμαχος ήταν ανάμεσά τους. Η τραγική ειρωνεία είναι ότι πριν από έναν χρόνο ο 27χρονος ομογενής είχε επιζήσει από την επίθεση στο Λας Βέγκας…Αυτή, μάλιστα, ήταν από τις λίγες φορές που είχε βγει για να διασκεδάσει γιατί δυσκολευόταν να ξεπεράσει την περυσινή τραυματική του εμπειρία.

“Προσεύχομαι στον Θεό κανένας άλλος να μη με συλλυπηθεί. Δεν θέλω τις προσευχές σας, δεν θέλω τις σκέψεις σας. Θέλω έλεγχο των όπλων. Όχι άλλα όπλα!”, ήταν τα πρώτα λόγια της μητέρας του Τηλέμαχου.

“Ο γιος μου βρισκόταν στο Λας Βέγκας μαζί με πολλούς φίλους του και επέστρεψε στο σπίτι. Χθες το βράδυ δεν επέστρεψε”, δηλώνει με λυγμούς η Σούζαν Σμιτ-Ορφανός στο ABC News. “Έλεγχος των όπλων τώρα, τώρα, τώρα. Όχι άλλη NRA (Εθνική Ένωση Όπλων), όχι άλλα λεφτά, έλεγχος των όπλων τώρα…”.

Στην επίθεση στο Λας Βέγκας, ένας ένοπλος, ο Στίβεν Πάντοκ, άνοιξε πυρ εναντίον του πλήθους σε ένα κατάμεστο φεστιβάλ μουσικής κάντρι από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Μάνταλεϊ Μπέι σκοτώνοντας 58 ανθρώπους.

”Το πιο γλυκό παιδί”

Ο Τηλέμαχος ήταν “το πιο γλυκό παιδί”, είπε στην HuffPost η 22χρονη Μέριμπεθ Σρέντερ, η οποία εργαζόταν στο μπαρ. Η ίδια λέει ότι ο Τελ εργαζόταν ως φρουρός ασφαλείας στο Borderline, αλλά την Τετάρτη είχε πάει στο μαγαζί “απλά για να απολαύσει μια βραδιά έξω με φίλους”.

Σύμφωνα με την σελίδα του στο Facebook, ο Ορφανός φοίτησε στο γυμνάσιο του Θάουζεντ Όουκς και στη συνέχεια στο Moorpark College, ενώ υπηρέτησε στο Αμερικανικό Ναυτικό.

Ο μητροπολίτης του Σαν Φρανσίσκο Γεράσιμος μίλησε για τον Τηλέμαχο και είπε ότι το θύμα πήγαινε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Νόρθριτζ της Καλιφόρνιας.

“Η οικογένεια του Ορφανού ήταν δραστήρια στην ενορία επί σειρά ετών και ο Τελ υπήρξε παπαδάκι όταν ήταν μικρός. Ο νέος αυτός ήταν βετεράνος του Αμερικανικού Ναυτικού και επιζήσας της σφαγής στο Route 91, στο Λας Βέγκας, το 2017”, είπε ο μητροπολίτης.

Ο μητροπολίτης ανακοίνωσε ότι αύριο Κυριακή θα ζητήσει από όλες τις κοινότητες να τελέσουν τρισάγιο για τις ψυχές εκείνων που χάθηκαν και να προσευχηθούν για την αποκατάσταση της υγείας όσων τραυματίστηκαν και για τις οικογένειες και τους φίλους τους που υπέστησαν αυτό το ψυχικό τραύμα.

“Αυτη τη στιγμή θα πρέπει όλοι να ενώσουμε τις φωνές μας σε όλη τη χώρα (και να απευθυνθούμε) σε όλους τους πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες ώστε να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για να εξαλειφθεί αυτού του είδους η βία που εξακολουθεί να μαστίζει το έθνος μας. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε αυτού του τύπου τη συμπεριφορά να γίνει κοινός τόπος. Είναι στο χέρι μας, εμάς των θρησκευόμενων, να ενεργήσουμε ενωμένοι για να ξεριζώσουμε αυτό το κακό”, πρόσθεσε ο μητροπολίτης.

Σύμφωνα με τα αρχεία της Ένωσης κατά της Ένοπλης Βίας, αυτή η τελευταία τραγωδία ήταν η 307η ένοπλη επίθεση για τη χρονιά αυτή.

Είναι ενδεικτικό ότι από τους περίπου 250.000 θανάτους που σημειώνονται κάθε χρόνο και προκαλούνται από όπλα, οι μισοί από αυτούς καταγράφονται σε έξι μόλις χώρες και ανάμεσα σε αυτές είναι οι ΗΠΑ.

Ερευνητές στις ΗΠΑ είχαν καταγράψει περί τους 209.000 θανάτους από όπλο το 1990, ενώ το 2016 ο αριθμός αυτός είχε ήδη ανέλθει σε 251.000.