Ραλφ Λόρεν: Ο πρώτος Αμερικανός σχεδιαστής μόδας με βρετανικό τίτλο τιμής του… ιππότη!

Ο Ραλφ Λόρεν θα είναι ο πρώτος Αμερικανός σχεδιαστής μόδας που θα τιμηθεί ως Ιππότης Διοικητής του πιο εξαίρετου τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για τις υπηρεσίες του στη μόδα και την φιλανθρωπία.

Η διάκριση θα απονεμηθεί στον Ραλφ Λόρεν από εκπρόσωπο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ σε τελετή το επόμενο έτος.

Ο Ραλφ Λόρεν έχει ντύσει με δημιουργίες του πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως την πριγκίπισσα Νταϊάνα, την Κέιτ Μίντλετον και την Μέγκαν Μάρκλ.

Εκτός από βασικός εκπρόσωπος της αμερικανικής μόδας για πάνω από 50 χρόνια, ο Λόρεν έχει αναπτύξει φιλανθρωπική δράση δεσμευόμενος να βοηθάει τους ασθενείς με καρκίνο να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη. Η Ralph Lauren Corporation ίδρυσε το Κέντρο Nina Hyde για την έρευνα για τον καρκίνο του μαστού στο Κέντρο Ερευνών για τον Καρκίνο Georgetown Lombardi. Επίσης έχει ιδρύσει το Κέντρο Ralph Lauren για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης και το Κέντρο Ralph Lauren για την Έρευνα του Καρκίνου του Μαστού στο Νοσοκομείο Royal Marsden στο Λονδίνο.

Ο Ραλφ Λόρεν εντάσσεται στις τάξεις άλλων πετυχημένων Αμερικανών που έλαβαν τον βρετανικό τίτλο τιμής, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων, Ντουάιτ Ντ. Αϊζενχάουερ, Ρόναλντ Ρίγκαν, Τζορτζ Μπους, καθώς και προσωπικοτήτων των τεχνών και της επιστήμης, όπως Αντζελίνα Τζολί, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ