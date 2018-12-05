Εγκεφαλικό υπέστη ο Μιχάλης Μητρούσης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του πέρασε την Τρίτη ο Μιχάλης Μητρούσης καθώς υπέστη ένα ισχαιμικό επεισόδιο.
Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που αναβλήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Λωξάντρα» στην οποία ο αγαπημένος ηθοποιός πρωταγωνιστεί.
Ευτυχώς, το επεισόδιο ήταν ήπιας μορφής και ο Μιχάλης Μητρούσης είναι πλέον καλά στην υγεία του. Σε λίγες ημέρες, μάλιστα, αναμένεται να επιστρέψει στις θεατρικές του υποχρεώσεις.
Μέχρι τότε, ο ηθοποιός που τον αντικαθιστά είναι ο συνάδελφός του, Κωνσταντίνο Κυριακού.
