Εγκεφαλικό υπέστη ο Μιχάλης Μητρούσης

Μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του πέρασε την Τρίτη ο Μιχάλης Μητρούσης καθώς υπέστη ένα ισχαιμικό επεισόδιο.

Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που αναβλήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Λωξάντρα» στην οποία ο αγαπημένος ηθοποιός πρωταγωνιστεί.

Ευτυχώς, το επεισόδιο ήταν ήπιας μορφής και ο Μιχάλης Μητρούσης είναι πλέον καλά στην υγεία του. Σε λίγες ημέρες, μάλιστα, αναμένεται να επιστρέψει στις θεατρικές του υποχρεώσεις.

Μέχρι τότε, ο ηθοποιός που τον αντικαθιστά είναι ο συνάδελφός του, Κωνσταντίνο Κυριακού.