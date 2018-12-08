Στη φυλακή 28χρονος που βασάνισε και σκότωσε ένα καγκουρό

Ένας 28χρονος Αυστραλίας θα εκτίσει ποινή φυλάκισης πέντε μηνών καθώς σκότωσε βάναυσα ένα καγκουρό σε μια επίθεση την οποία κινηματογράφησε και ανήρτησε το βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετέδωσε την Παρασκευή το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News.

Ο Ρίκυ Ιαν Σουάν ήταν ένας από τους τέσσερις άνδρες ενάντια στους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες τον Σεπτέμβριο ότι χρησιμοποίησαν όπλα για να βασανίσουν και να σκοτώσουν δύο καγκουρό.

Ο Σουάν κυνήγησε ένα από τα καγκουρό μαχαιρώνοντας το 20 φορές και έπειτα κλώτσησε το αιμόφυρτο ζώο στο κεφάλι .

“Εξαπολύσατε μια άγρια και στυγνή επίθεση ενάντια σε αυτό το ζώο”, είπε ο δικαστικός Ντιν Πότερ, σύμφωνα με το ABC. Πρόσθεσε ότι η ενέργεια του 28χρονου αντιστοιχεί σε βάναυση μεταχείριση ζώου, όπως βασανιστήριο, ακρωτηριασμό και κακόβουλη συμπεριφορά.

“Δεν ξέρω τι με έπιασε”, είπε ο Σουάν στο δικαστήριο, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο. “Είναι αποκρουστικό. Αυτό το άτομο στο βίντεο δεν είμαι εγώ”, συμπλήρωσε.

Το δικαστήριο στη Τζούνταλουπ στη Δυτική Αυστραλία επέβαλε κατευθείαν 12μηνη ποινή φυλάκισης στον 28χρονο, εκ των οποίων επτά μήνες με αναστολή. Ο Σουάν είχε πρωτύτερα δηλώσει ένοχος για βάναυση μεταχείριση δύο ζώων.

Νωρίτερα μέσα στην περασμένη εβδομάδα το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών σε συγκατηγορούμενο του Σουάν, έναν 26χρονο από την πόλη Περθ, για σειρά βίαων επιθέσεων κατά ζώων, επιθέσεις που το δικαστήριο χαρακτήρισε “τερατώδεις”.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία ο πληθυσμός των καγκουρό στην Αυστραλία ανέρχεται σε 45 εκατομμύρια και ο αριθμός τους μειώνεται δραστικά και πλέον βρίσκεται στα 25 εκατομμύρια.