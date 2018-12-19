Ισχυρός σεισμός κοντά στην Πύλο – Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές

Σεισμική δόνηση 4,7 Ρίχτερ έγινε αισθητή, περίπου στις 21:35 της Τετάρτης, σε πολλές περιοχές της Μεσσηνίας.

«Δεν έχουν αναφερθεί τυχόν ζημιές από την σεισμική δόνηση» δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Δημήτρης Καφαντάρης, προσθέτοντας ότι «ο σεισμός προκάλεσε στην αρχή κάποια ανησυχία, ιδιαίτερα στους κατοίκους της Μεθώνης, όπου έγινε και πιο αισθητός».

Όμως, όπως σημείωσε, «λίγη ώρα μετά την εκδήλωση του σεισμού επανήλθε η ηρεμία, ενώ έγιναν και οι πρώτες αυτοψίες στην περιοχή της Μεθώνης, χωρίς να διαπιστωθούν προβλήματα».

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο, 41 χιλιόμετρα, νότια, νοτιοδυτικά της Πύλου.

