Ο οίκος Sotheby’s και η Bικτώρια Μπέκαμ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να τιμήσουν γυναίκες ζωγράφους

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s συνεργάζεται ξανά με τη Βικτώρια Μπέκαμ.

Το περασμένο καλοκαίρι η Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας, πρώην μέλος του γυναικείου συγκροτήματος Spice Girls φιλοξένησε έργα τέχνης της συλλογής Old Masters (μεγάλοι ζωγράφοι του παρελθόντος) του Sotheby’s στη μπουτίκ της στο Μέιφεαρ του Λονδίνου και πόζαρε για τους φωτογράφους με τα αριστουργήματα που συμπεριελήφθησαν στη δημοπρασία του οίκου τον Ιούνιο.

Τώρα η Βικτώρια Μπέκαμ θα έχει τον ρόλο οικοδέσποινας σε δεξίωση που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη στο τέλος του μήνα με αφορμή την έκθεση και δημοπρασία έργων τέχνης γυναικών μεγάλων ζωγράφων με τίτλο “The Female Triumphant”.

Για τη συλλογή Female Old Masters o Sotheby’s συγκέντρωσε 21 έργα τέχνης 14 γυναικών καλλιτεχνών που δημιούργησαν στην Ευρώπη πριν από το 1800, (από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα). Στη συλλογή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται έργα των Ελιζαμπέτ Λουίζ Βιζέ Λεμπρέν, Αρτεμίζια Τζεντιλέσκι, Τζούλια Λάμα, Φέντε Γκαλίτσια.

Οι γυναίκες ζωγράφοι δεν ήταν γνωστές έως τα τέλη του 16ου αιώνα, επειδή η κοινωνία έκρινε ακατάλληλο για τις γυναίκες να σπουδάζουν σε σχολές με άνδρες καλλιτέχνες ή να εισέρχονται σε ακαδημίες καλλιτεχνών. Οι περισσότερες από τις γυναίκες καλλιτέχνες τα έργα των οποίων συνθέτουν τη συλλογή “The Female Triumphant” είχαν πατέρες, αδελφούς ή συζύγους ζωγράφους.

Η Βικτώρια Μπέκαμ τονίζει σε δελτίο τύπου ότι “δεν είναι μόνο η ποιότητα αυτών των έργων που κόβουν την ανάσα, αλλά και η αφήγηση αυτών των πρωτοποριακών γυναικών που είναι τόσο συναρπαστική και σημαντική”.

“Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα εμπόδια που αντιμετώπιζαν οι γυναίκες καλλιτέχνες της εποχής εκείνης ήταν θεμελιώδη και κατάφεραν να τα καταρρίψουν, ήταν πραγματικά θριαμβεύτριες” ανέφερε ο Κάλβιν Χάρβεϊ, ειδικός έργων Old Masterς στο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη.

Τα έργα της συλλογής θα παρουσιαστούν σε έκθεση για το κοινό στη γκαλερί του οίκου δημοπρασιών στη Νέα Υόρκη έως τις 25 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ