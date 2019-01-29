Αιματηρές θυσίες και μαύρη μαγεία: Δέκα νεκρά παιδιά στην Τανζανία

Έπειτα από δύο μήνες ερευνών λύθηκε με την χειρότερη κατάληξη το μυστήριο της εξαφάνισης 10 παιδιών στην Τανζανία. Οι Αρχές της χώρας εντόπισαν τις σορούς 10 αγνοούμενων ανηλίκων, από τις οποίες οι δράστες είναι αφαιρέσει ορισμένα όργανα.

Όπως αποκαλύφθηκε από τον υφυπουργό Υγείας τα πτώματα των παιδιών βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Ο ίδιος είπε ότι «Έως σήμερα, έχουμε βρει δέκα σορούς, από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί τα γεννητικά όργανα και τα δόντια».

Είπε επίσης ότι «οι φόνοι συνδέονται με τελετές μαύρης μαγείας, διότι αυτή είναι η συνήθης μέθοδός», τονίζοντας ότι αυτά τα όργανα προτιμώνται από τους μάγους-γιατρούς. Τα παιδιά, ορισμένα εκ των οποίων ήταν ακόμη και επτά ετών, απήχθησαν από τα σπίτια τους.

Ο υφυπουργός Υγείας της χώρας, μιλώντας στο CNN, σημείωσε πως αυτή η υπόθεση δεν φαίνεται να συνδέεται με θυσίες παιδιών που έχουν γεννηθεί με το σύνδρομο του αλμπινισμού. Τέτοιες τελετές είναι συχνές στην Τανζανία και άλλες αφρικανικές χώρες.

