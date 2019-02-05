Λίαμ Νίσον: Δεν είμαι ρατσιστής, το ίδιο θα έκανα αν ήταν Λονδρέζος

Μετά το σάλο που ξέσπασε από τη συνέντευξη του Λίαμ Νίσον, ο έμπειρος ηθοποιός έσπευσε να ξεκαθαρίσει τη θέση του με νέες δηλώσεις, αρνούμενος -μεταξύ άλλων- ότι είναι ρατσιστής.

Λίγες ώρες μετά τη γενική κατακραυγή που ακολούθησε (όταν ο Λίαμ Νίσον δήλωσε πως έψαχνε για καιρό έναν μαύρο άνδρα για να τον σκοτώσει) ο 66χρονος τόνισε στην εκπομπή του ABC: «Δεν είμαι ρατσιστής. Με σόκαρε και με πόνεσε ο βιασμός της φίλης μου. Ζήτησα βοήθεια για να επανέλθω. Το ίδιο θα έκανα αν ο δράστης ήταν Λονδρέζος, Λιθουανός ή Γάλλος».

Η φίλη του ηθοποιού που έπεσε θύμα βιασμού πέθανε πριν από πέντε χρόνια. Ο ίδιος εξήγησε στο ABC πως όταν σου συμβαίνει μια τόσο τραγική εμπειρία, συνήθως γίνεσαι κι εσύ βίαιος και θες να εκδικηθείς. «Ρώτησα την φίλη μου αν τον γνώριζε, εκείνη μου απάντησε αρνητικά, αλλά μου είπε πως επρόκειτο για έναν μαύρο άνδρα» συμπλήρωσε.

Θυμίζουμε ότι ο Βορειοϊρλανδός είχε δηλώσει πως για περίπου ένα χρόνο έψαχνε τα μπαρ με ένα όπλο προκειμένου να βρει τον δράστη που ήταν γύρω στα 40.