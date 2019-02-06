search
06.02.2019

Σάλος με τη ρατσιστική δήλωση του Λίαμ Νίσον – Ακυρώθηκε η πρεμιέρα της ταινίας του (Video)

Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Λίαμ Νίσον μέσω της οποίας ο διάσημος ηθοποιός υποστήριξε ότι αναζητούσε για πολλές ημέρες έναν μαύρο που είχε βιάσει μια φίλη του προκειμένου να τον σκοτώσει και να πάρει εκδίκηση. Μάλιστα, για τον λόγο αυτόν ακυρώθηκε η πρεμιέρα της νέας του ταινίας, Cold Pursuit, που ήταν προγραμματισμένη για τις 8 Φεβρουαρίου, προκειμένου να ηρεμήσει το κλίμα…

Τι απαντά ο Λίαμ Νίσον στις αντιδράσεις

Απαντώντας σε όλους εκείνους που αντέδρασαν έντονα στη δήλωσή του, ο ηθοποιός λέει τα εξής: «Δεν είμαι ρατσιστής. Αυτό έγινε πριν από 40 χρόνια. Ήταν ένας αυθόρμητος θυμός. Προσπαθούσα να υπερασπιστώ την τιμή μίας φίλης που αγαπούσα πολύ.

Όταν συνειδητοποίησε την πράξη μου πήγα στην εκκλησία, ζητώντας βοήθεια καθώς τρομοκρατήθηκα που θέλησα τον θάνατο κάποιου άλλου ανθρώπου για λογαριασμό της φίλης μου που πέθανε πριν από πέντε χρόνια. Το έκανα τέσσερις, πέντε φορές, μέχρι να συνειδητοποιήσω τι κάνω και πραγματικά.

Σοκαρίστηκα με αυτόν τον πρωτοφανή θυμό. Με σόκαρε και με πλήγωσε. Ευτυχώς, δεν χρησιμοποίησα βία», σημείωσε.

Το επίσημο τρέιλερ της ταινίας

