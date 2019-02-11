search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 09:14
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2019 21:47

Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί θα ευθύνονται για ένα νέο shutdown

11.02.2019 21:47
Μεγάλη έρευνα κατά Τραμπ από τους Δημοκρατικούς - Ζητούν έγγραφα ακόμα κι από τους γιους του - Media

 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Δημοκρατικοί θα ευθύνονται για μια ενδεχόμενη νέα αναστολή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών (shutdown) όταν λήξει την Παρασκευή η προσωρινή χρηματοδότηση της κυβέρνησης.

“Εναπόκειται στους Δημοκρατικούς”, δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ερωτηθείς αν η κυβέρνηση οδεύει προς ένα δεύτερο shutdown.

Οι δικομματικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο στο Κογκρέσο για τα θέματα συνοριακής ασφάλειας, ώστε να αποτραπεί ένα δεύτερο shutdown, κατέρρευσαν από διαφωνίες για τα ζητήματα γύρω από τις πολιτικές κράτησης των μεταναστών.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
themistokleous
ΥΓΕΙΑ

Θεμιστοκλέους στο topontiki.gr: «Από σήμερα αυξάνουμε τα μηνίαια τακτικά ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων στα 830.000»

mitsotakis_synodosEU_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κοπεγχάγη ο Μητσοτάκης για την άτυπη Σύνοδο της ΕΕ – Στο επίκεντρο άμυνα και… SAFE

PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξη Αττικής: Επιτέθηκαν σε ολόκληρη οικογένεια μέσα στο σπίτι της – Τους χτύπησαν με ρόπαλα και μαχαίρια

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στο Κορωπί: Άγνωστοι άνοιξαν πυρ έξω από μονοκατοικία και προκάλεσαν φθορές σε αυτοκίνητο με τσιμεντόλιθο

water_NEW_123
ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Διαμαρτυρίες στα νότια προάστια για έντονη οσμή χλωρίου – Κανένα πρόβλημα, λέει η ΕΥΔΑΠ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 09:13
themistokleous
ΥΓΕΙΑ

Θεμιστοκλέους στο topontiki.gr: «Από σήμερα αυξάνουμε τα μηνίαια τακτικά ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων στα 830.000»

mitsotakis_synodosEU_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κοπεγχάγη ο Μητσοτάκης για την άτυπη Σύνοδο της ΕΕ – Στο επίκεντρο άμυνα και… SAFE

PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξη Αττικής: Επιτέθηκαν σε ολόκληρη οικογένεια μέσα στο σπίτι της – Τους χτύπησαν με ρόπαλα και μαχαίρια

1 / 3