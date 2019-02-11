Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί θα ευθύνονται για ένα νέο shutdown

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Δημοκρατικοί θα ευθύνονται για μια ενδεχόμενη νέα αναστολή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών (shutdown) όταν λήξει την Παρασκευή η προσωρινή χρηματοδότηση της κυβέρνησης.

“Εναπόκειται στους Δημοκρατικούς”, δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ερωτηθείς αν η κυβέρνηση οδεύει προς ένα δεύτερο shutdown.

Οι δικομματικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο στο Κογκρέσο για τα θέματα συνοριακής ασφάλειας, ώστε να αποτραπεί ένα δεύτερο shutdown, κατέρρευσαν από διαφωνίες για τα ζητήματα γύρω από τις πολιτικές κράτησης των μεταναστών.