Τραμπ: Δεύτερο shutdown δεν θα δείτε…

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ευχαριστημένος για την προσωρινή συμφωνία για τη μετανάστευση στην οποία κατέληξε χθες μια δικομματική ομάδα βουλευτών, αλλά σημείωσε πως δεν αναμένει ένα ακόμη shutdown, μια δεύτερη αναστολή των υπηρεσιών του ομοσπονδιακού κράτους.

«Δεν πιστεύω ότι θα δείτε άλλο ένα shutdown», τόνισε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Σημείωσε πως θα έχει μια συνάντηση για να συζητήσει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε αργά χθες στο Κογκρέσο και πως ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει την ανάγνωση της πρότασής τους.

«Πρέπει να την μελετήσω. Δεν είμαι χαρούμενος για αυτήν», είπε. «Δεν μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ενθουσιασμένος»

Παράλληλα υπογράμμισε ότι δεν θέλει να δει ένα δεύτερο shutdown, μετά από την αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης διάρκειας 35 ημερών από τα τέλη Δεκεμβρίου, αλλά τόνισε ότι αν συμβεί, τότε αυτό θα είναι ευθύνη των Δημοκρατικών.