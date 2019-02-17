Παπούα Νέα Γουινέα: Σεισμός 6,4 Ρίχτερ και προειδοποίηση για τσουνάμι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στην Παπούα Νέα Γουινέα.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση είχε εστιακό βάθος 373 χιλιόμετρα και σημειώθηκε 44 χλμ. βορειοδυτικά του Namatanai.
Οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι.
