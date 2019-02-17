Παπούα Νέα Γουινέα: Σεισμός 6,4 Ρίχτερ και προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στην Παπούα Νέα Γουινέα.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση είχε εστιακό βάθος 373 χιλιόμετρα και σημειώθηκε 44 χλμ. βορειοδυτικά του Namatanai.

Οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι.