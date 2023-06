Με τρόπο που εκφράζει κάθε οπαδό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απάντησε ο Ερίκ Καντονά στο δίλημμα αν θα προτιμούσε κατάκτηση του τίτλου από τη Λίβερπουλ ή από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Σαν πραγματικός… Καντονά απάντησε ο Ερίκ Καντονά σε ιντριγκαδόρικη ερώτηση που του έγινε για τη φετινή Premier League.

Σε συνέντευξη που έδωσε ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, του τέθηκε το (δυσάρεστο για τον ίδιο) δίλημμα αν θα προτιμούσε να δει πρωταθλήτρια τη Λίβερπουλ ή τη Μάντσεστερ Σίτι.

Και απαντώντας με τρόπο που θα έκανε περήφανο κάθε φίλο των «κόκκινων διαβόλων», σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Καμία. Είναι σαν να με ρωτάς αν προτιμώ να έχω δόντια από ξύλο ή πόδια από σφουγγάρι».

This is this best answer anyone has ever given to any question !! #Teethinwood #Legsinsponge #Manutd #Cantona #KingEric pic.twitter.com/I5YVAKRfFs

— Flagman Ireland (@flagmanireland) February 22, 2019