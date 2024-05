Ξύλο στη Βουλή της Γεωργίας – Διακόπηκε η συνεδρίαση για το νομοσχέδιο «ξένων πρακτόρων» (video)

Για άλλη μία φορά η Βουλή στη Γεωργία μετατράπηκε σε… ρινγκ, εξαιτίας του νομοσχεδίου περί «ξένων πρακτόρων». Κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές της αντιπολίτευσης λογομάχησαν και η κατάσταση εκτροχιάστηκε, αφού πιάστηκαν στα χέρια.

Μάλιστα, όπως φαίνεται σε βίντεο που τραβήχτηκε, έπεσαν ακόμη και μπουνιές, πέρα από τα τραβήγματα και τα σπρωξίματα.

🇬🇪A brawl broke out in the Georgian Parliament between deputies of the ruling party and opposition members during the discussion of the "foreign agents" law.



Local Telegram channels are publishing videos.



The parliamentary session has been interrupted. pic.twitter.com/RfUz4Bgigv