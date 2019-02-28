«Να φάτε φακές»: Συγκέντρωση βίγκαν στη Βαρβάκειο κατά της Τσικνοπέμπτης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συγκέντρωση κατά της Τσικνοπέμπτης πραγματοποίησαν βίγκαν έξω από την κρεαταγορά της Βαρβακείου το μεσημέρι της Πέμπτης.
Οι συγκεντρωμένοι πέταξαν τρικάκια στα οποία, μεταξύ άλλων, καλούσαν τους πολίτες «να φάνε φακές» έτσι ώστε «να μη συνηθίσουμε τις γιορτές του θανάτου».
Στο σημείο βρέθηκε και αστυνομική δύναμη των ΜΑΤ υπό το φόβο έντασης.
