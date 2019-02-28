search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 00:25
28.02.2019 11:48

«Να φάτε φακές»: Συγκέντρωση βίγκαν στη Βαρβάκειο κατά της Τσικνοπέμπτης

«Να φάτε φακές»: Συγκέντρωση βίγκαν στη Βαρβάκειο κατά της Τσικνοπέμπτης

 

Συγκέντρωση κατά της Τσικνοπέμπτης πραγματοποίησαν βίγκαν έξω από την κρεαταγορά της Βαρβακείου το μεσημέρι της Πέμπτης.

Οι συγκεντρωμένοι πέταξαν τρικάκια στα οποία, μεταξύ άλλων, καλούσαν τους πολίτες «να φάνε φακές» έτσι ώστε «να μη συνηθίσουμε τις γιορτές του θανάτου».

Στο σημείο βρέθηκε και αστυνομική δύναμη των ΜΑΤ υπό το φόβο έντασης.

 

