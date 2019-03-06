Fed: Δασμοί και shutdown επηρεάζουν την αμερικανική οικονομία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης και η μερική διακοπή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για 35 μέρες επιβάρυνε την οικονομία των ΗΠΑ τις πρώτες εβδομάδες του 2019, σύμφωνα με την Beige Book της Fed.
Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν “ελαφρύς έως μέτριος” σε 10 από τις 12 περιφέρειες της Fed, ενώ εκείνες στη Φιλαδέλφεια και τον Σαιντ Λούις αναφέρθηκαν σε “σταθερές οικονομικές συνθήκες”.
Οι ανησυχίες σχετικά με τους δασμούς συνέχισαν να προβληματίζουν τις επιχειρήσεις και να επιβαρύνουν την κερδοφορία τους, καθώς τα έξοδα εισροών αυξήθηκαν περισσότερο από όσο θα μπορούσαν να μεταφερθούν στους καταναλωτές.
