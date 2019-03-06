search
06.03.2019 11:46

Ληστεία σε σούπερ-μάρκετ στη Χαλκίδα: Οι δράστες έπιναν μόνο ουίσκι

Απείλησαν με μαχαίρι υπάλληλο που προσπάθησε να τους σταματήσει.

Έξι μπουκάλια ουίσκι αφαίρεσαν από γνωστή αλυσίδα σούπερ – μάρκετ στη Χαλκίδα, τρεις αλλοδαποί δράστες, ένας εκ των οποίων μάλιστα δε δίστασε να βγάλει μαχαίρι και να απειλήσει υπάλληλο που αντιλήφθηκε τις προθέσεις τους, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το lamiareport.gr.

Η ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, κατά τις 20.30 που δεν υπήρχε πολύς κόσμος στο κατάστημα, καθώς πλησίαζε η ώρα που έκλεινε.

Μια παρέα τριών ατόμων που παρίστανε τους πελάτες πλησιάζοντας το ράφι με τα ποτά, έκρυψαν έξι μπουκάλια ουίσκι και προσπάθησαν να φύγουν με αυτά.

Υπάλληλος του καταστήματος σταμάτησε τον ένα εξ αυτών και εκείνος έβγαλε μαχαίρι και τον απείλησε.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Ασφάλεια Χαλκίδας, που ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, χωρίς μέχρι στιγμής κάποιο αποτέλεσμα.

