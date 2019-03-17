ΟΑΚΑ: Άδειασε το γήπεδο – Φίλαθλοι του Παναθηναϊκού αποδοκίμασαν τους χούλιγκαν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τις αθλιότητες των χούλιγκαν, που αρχικά έκαναν ντου στον πάγκο του Ολυμπιακού και στη συνέχεια πρωταγωνίστηκαν στα επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις έξω από το «πέταλο», καταδίκασε η συντριπτική πλειονότητα των φιλάθλων του Παναθηναϊκού.
Όπως μεταδίδει ο sport-fm, οι φίλαθλοι των «πρασίνων» αποδοκίμασαν έντονα τους οπαδούς της ομάδας τους και όταν ο αγώνας διακόπηκε για μια ακόμη φορά στο ’70, λόγω της αποπνικτικής κατάστασης, αποχώρησαν από το ΟΑΚΑ.
