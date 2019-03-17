search
17.03.2019 19:05

ΟΑΚΑ: Άδειασε το γήπεδο – Φίλαθλοι του Παναθηναϊκού αποδοκίμασαν τους χούλιγκαν

Υπογράφεται σύμβαση με τη Lamda Development για την ανακαίνιση των κολυμβητηρίων του ΟΑΚΑ - Media

 

Τις αθλιότητες των χούλιγκαν, που αρχικά έκαναν ντου στον πάγκο του Ολυμπιακού και στη συνέχεια πρωταγωνίστηκαν στα επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις έξω από το «πέταλο», καταδίκασε η συντριπτική πλειονότητα των φιλάθλων του Παναθηναϊκού. 

Όπως μεταδίδει ο sport-fm, οι φίλαθλοι των «πρασίνων» αποδοκίμασαν έντονα τους οπαδούς της ομάδας τους και όταν ο αγώνας διακόπηκε για μια ακόμη φορά στο ’70, λόγω της αποπνικτικής κατάστασης, αποχώρησαν από το ΟΑΚΑ. 

 

