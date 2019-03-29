search
29.03.2019 09:34

Δείτε την Κρήτη από ψηλά με αλεξίπτωτο πλαγιάς (Photos/Video)

29.03.2019 09:34
Δείτε την Κρήτη από ψηλά με αλεξίπτωτο πλαγιάς (Photos/Video) - Media

Το αλεξίπτωτο πλαγιάς ή «παραπέντε» είναι η νέα μόδα που δεν αφορά μόνο τους λάτρεις των extreme sports αλλά μπορεί ο καθένας μας να βιώσει την εμπειρία αυτή.

Είναι ένα ταξίδι που ξεκινάει από την κορυφή κάποιου ψηλού βουνού και καταλήγει στη γη.

Στην κυριολεξία πετάς με το αλεξίπτωτο το οποίο εκμεταλλεύεται τα ρεύματα του αέρα.

Όσοι το έχουν κάνει λένε ότι είναι 100% ασφαλές αρκεί να ξεπεράσεις τον αρχικό σου φόβο. Και πράγματι η θέα από ψηλά σε αποζημιώνει.

Δείτε εκπληκτικά βίντεο από αυτήν την ξεχωριστή εμπειρία.

Πηγή: exploreparagliding.gr

