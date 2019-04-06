search
06.04.2019 08:32

Όταν ο Κώστας Μπακογιάννης έπεσε με αλεξίπτωτο από C-130 (Video)

Μέρος της στρατιωτικής εκπαίδευσης του Κώστα Μπακογιάννη στις Ειδικές Δυνάμεις όπου υπηρέτησε το 2002 αποκαλύπτει το Newpost.

Συγκεκριμένα προβάλλεται ένα βίντεο, στο οποίο ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηνών κάνει άλμα στατικού ιμάντα από αεροπλάνο τύπου C-130 και προσγειώνεται στη ζώνη ρίψης Πάχης Μεγάρων.

Όπως θα παρατηρήσετε, ο πολιτικός είναι από τους ψηλότερους καταδρομείς-αλεξιπτωτιστές της σειράς του και φορά το κράνος με το νούμερο 135.

Στο τέλος του άλματος παρουσιάζεται στον εκπαιδευτή και αναφέρεται ως Μπακογιάννης Κωνσταντίνος. Μετά την εκπαίδευσή του στη ΣΧΑΛ συνέχισε τη στρατιωτική του θητεία στη Ζ’ Μακ.

