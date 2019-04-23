Ο Μπαλάφας αδειάζει τον Πολάκη για τον Κυμπουρόπουλο

Έπεσαν τα πρώτα εσωκομματικά πυρά στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη χυδαία επίθεση του Παύλου Πολάκη στον υποψήφιο ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο, με άδειασμα από τον Γιάννη Μπαλάφα.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας στο ραδιόφωνο News 24/7 την ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κατά του υποψηφίου ευρωβουλευτής της ΝΔ, πήρε σαφέστατες αποστάσεις, ενώ κάλεσε τον κ. Πολάκη να πάρει πίσω τα όσα έγραψε.
Χαρακτηριστικά, ο κ. Μπαλάφας είπε ότι «αυτή η δήλωση δεν νομίζω ότι εκφράζει τον Παύλο, θα πρέπει να την πάρει πίσω».
