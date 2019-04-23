search
23.04.2019 16:17

Το παρασκήνιο της διορθωτικής δήλωσης Πολάκη για Κυμπουρόπουλο

ΣΥΡΙΖΑ: Δυσαρέσκεια και αποστάσεις από Πολάκη - Media

 

Φαίνεται ότι της διορθωτικής δήλωσης που ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης έκανε μετά τον πολιτικό σάλο που προκάλεσε η ανάρτησή του για τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο, προηγήθηκε έντονο παρασκήνιο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επιτιμητικές για την ανάρτηση Πολάκη δηλώσεις κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Νίκος Φίλης, ο Στέλιος Κούλογλου και ο Γιάννης Μπαλάφας προβλημάτισαν την ηγεσία της κυβέρνησης.

Έτσι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ζητήθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό να προβεί σε διορθωτική δήλωση, ενώ ήδη στη Βουλή ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας του είχε παράσχει πολιτική κάλυψη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πολάκης χαρακτήρισε ως «πολιτική» την κριτική στον κ. Κυμπουρόπουλο και υποστήριξε ότι το νόημα της ανάρτησής του διαστρεβλώθηκε από τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

