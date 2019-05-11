Μεγαλοπρεπής τούμπα για τον Πούτιν για αγώνα χόκεϊ κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πρόσωπο με πρόσωπο με τον… πάγο ήρθε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά το τέλος του αγώνα χόκεϊ στο Σότσι.
Ο πρόεδρος της Ρωσίας πέτυχε οχτώ γκολ στον αγώνα αλλά όταν στο τέλος του επιχείρησε τον «γύρο του θριάμβου» έπεσε θύμα ενός… κόκκινου χαλιού!
Ο «σκληροτράχηλος» ωστόσο Πούτιν σηκώθηκε γρήγορα και συνέχισε κανονικά.
Russian President Vladimir Putin took a fall as he waved to the crowd during an ice-hockey game in Sochi. He scored eight goals during the exhibition match in what has become a yearly tradition. https://t.co/x0mN62qQoY pic.twitter.com/l6XCRrwsIB
— ABC News (@ABC) May 10, 2019
