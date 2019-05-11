Μεγαλοπρεπής τούμπα για τον Πούτιν για αγώνα χόκεϊ κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών (Video)

Πρόσωπο με πρόσωπο με τον… πάγο ήρθε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά το τέλος του αγώνα χόκεϊ στο Σότσι.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας πέτυχε οχτώ γκολ στον αγώνα αλλά όταν στο τέλος του επιχείρησε τον «γύρο του θριάμβου» έπεσε θύμα ενός… κόκκινου χαλιού!

Ο «σκληροτράχηλος» ωστόσο Πούτιν σηκώθηκε γρήγορα και συνέχισε κανονικά.

Russian President Vladimir Putin took a fall as he waved to the crowd during an ice-hockey game in Sochi. He scored eight goals during the exhibition match in what has become a yearly tradition. https://t.co/x0mN62qQoY pic.twitter.com/l6XCRrwsIB — ABC News (@ABC) May 10, 2019