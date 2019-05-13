search
13.05.2019 16:56

Μυστήριο με τη δολιοφθορά σε τάνκερ κοντά στο Ορμούζ – Χτυπήθηκαν «από άγνωστο αντικείμενο»

Μυστήριο με τη δολιοφθορά σε τάνκερ κοντά στο Ορμούζ - Χτυπήθηκαν «από άγνωστο αντικείμενο»

 

Ένα νορβηγικό τάνκερ υπέστη ζημιές όταν χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ ήταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του λιμανιού της Φουτζέιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως έγινε γνωστό από τη ναυτιλιακή εταιρεία Thome Ship Management.

Το δεξαμενόπλοιο Andrea Victory “χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο” κοντά στη Φουτζέιρα την Κυριακή.

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας διευκρίνισε ότι κανείς από τους ναυτικούς δεν τραυματίστηκε, όμως το τάνκερ υπέστη ζημιές.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας Χάλεντ αλ Φάλεχ κατήγγειλε ότι δύο σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια έγιναν χθες στόχος «επίθεσης δολιοφθορέων» στα ανοικτά των ακτών της Φουτζέιρα.

Χθες Κυριακή, το ΥΠΕΞ των Εμιράτων γνωστοποίησε ότι τέσσερα εμπορικά πλοία έγιναν στόχος «επιχειρήσεων δολιοφθοράς» κοντά στα χωρικά ύδατα των ΗΑΕ, που δεν είχαν θύματα. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της δολιοφθοράς.

ΑΠΕ

